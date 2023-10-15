Kılıçdaroğlu şimdiden uyardı: O isimlerin üstünü çizecek! "Çok açık söylüyorum, kimse kusura bakmasın"

İç siyasetin gündeminde en hareketli gelişmelerin yaşandığı CHP'de genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultaya günler kaldı. Kritik İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini 'değişim' taraftarlarından Özgür Çelik'in kazanmasının kurultaya yansıması merakla takip edilirken Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

"DELEGE SİSTEMİ KALKACAK"

Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayda atacağı adımları anlatırken delege sisteminin kaldırılacağını belirtti ve "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.

"ONLARI PARTİDEN AYIRACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, kongre döneminde tartışmalar yaşanmasının normal olduğunu ifade edip şöyle devam etti:

"Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum.”

BAHÇELİ'YE DE ERDOĞAN'A DA SORDUM: KİM BU YABANCI ASKERLER?

Öte yandan konuşmasına Irak ve Suriye tezkeresine de değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta parlamentoda bir tezkere görüşülecek. Tezkere, teröre karşı mücadele. Güzel... Teröre karşı hepimiz karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; 'Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi.' Niçin? 30-35 yıl teröre karşı mücadele eden bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işimiz var. Eğer sizler CHP'liler olarak bunu bütün Türkiye sathına anlatmazsanız sorumluluğunuz var demektir.

Sayın Bahçeli'ye de sordum. Diyor ya 'Ben milliyetçiyim.' Sayın Erdoğan'a sordum. O da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir kişi. Nasıl olduysa bunlar yan yana geldi! İkisine de sordum, kim bu yabancı askerler? Geçen gün Meclis Başkanı'nı ziyaret ederken kendisine sordum. Oradan da bir haber gelmedi."