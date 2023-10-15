HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yeşil Sol Parti kongresinde skandal görüntü! Kürsüye çıkıp terörist başı Öcalan'ın posterini açtılar

Yeşil Sol Parti kongresinde skandal görüntü! Kürsüye çıkıp terörist başı Öcalan'ın posterini açtılar

15.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştiriliyor. Partinin ismi kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilirken; sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 genç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Yeşil Sol Parti kongresinde skandal görüntü! Kürsüye çıkıp terörist başı Öcalan'ın posterini açtılar

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongrede Divan Başkanlığına Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçildi.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, kongrede yaptığı konuşmada, bir miras devraldıklarını, bu mirasın Yeşil Sol Parti ile yürüyüşüne devam ettiğini, bugün de yeni parti ve parti yönetimi ile yoluna devam edeceğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın da kongreye büyük engelleri aşarak geldiklerini belirterek, demokratik siyasete yönelik her türlü saldırı, gözaltı ve tutuklamayı kabul etmediklerini dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ PAYLAŞIM SAVAŞINA DOĞRU GİDİLİYOR"

Akın, son zamanlarda Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve dünyanın birçok yerinde sürdürülen vesayet savaşlarının, artık üçüncü paylaşım savaşına doğru gittiğini vurguladı.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmanın, Türkiye'yi de etkilemeye başladığına dikkati çeken Akın, "Bu savaşlar, Filistin'de birçok insanın katledilmesine sebep olmaktadır. Buradan sesleniyoruz; savaş çözüm değildir. Savaş kandır, çocukların ve kadınların katledilmesidir. Biz, Filistin halkının meşru mücadelesinin yanındayız. Her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

PARTİNİN YENİ İSMİ: HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (HEDEP)

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin isminin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ORUÇ VE BAKIRHAN ADAY

Eş Genel Başkanlıklara ise Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan aday gösterildi.

Yaklaşık 800 delegenin oy kullanacağı kongrede, eş genel başkanlar ile 80 asil ve 35 yedek üyeden oluşacak Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri belirlenecek.

KÜRSÜYE ÇIKIP ÖCALAN POSTERİ AÇTILAR

Bu arada kongrenin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 genç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

1

Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.

3

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyor! Apple'ın aklındaki ise 24 Ekim'e kadar...Merakla bekleniyor! Apple'ın aklındaki ise 24 Ekim'e kadar...
Sağlık kontrolünden geçerken öğrendi! Milyonda bir görülüyorSağlık kontrolünden geçerken öğrendi! Milyonda bir görülüyor
'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında karar'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında karar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.