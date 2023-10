SON DAKİKA | Gazze abluka altında, Hamas'tan karşı atak! Sızma girişimi... Görüntüleri İsrail paylaştı

Son dakika: İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken bölgede ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken, kara harekatı için geri sayıma geçildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirdi. Bu rakam bir günde yaşanan en fazla can kaybı oldu. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Son gelen açıklamaya göre ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 2329'a yükseldi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İşte dakika dakika yaşananlar...