SON DAKİKA | Gazze abluka altında, Hamas'tan karşı atak! Sızma girişimi... Görüntüleri İsrail paylaştı

Son dakika: İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken bölgede ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken, kara harekatı için geri sayıma geçildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirdi. Bu rakam bir günde yaşanan en fazla can kaybı oldu. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Son gelen açıklamaya göre ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 2329'a yükseldi.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.
İşte dakika dakika yaşananlar...
08.30
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi.
07.55
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışan 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.
07.17
Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, "Fransa baskısı" nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, "Gazze halkına yönelik katliamlar işlenirken Fransız uydu şirketi Eutelsat, kanalın uydu sinyalinin engellenmesi ve yayından kaldırılması kararı aldı." denildi.
Şirketin Fransız hükümetinin baskısına yanıt vererek İsrail işgal hükümetine boyun eğdiği kaydedilen açıklamada, bunun ifade özgürlüğü ile mazlum halkların sesini dünyaya duyurma hakkını teminat altına alan uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
01.30
Suriye’de Beşşar Esed yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na yine saldırı düzenlendi.
AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Halep'teki uluslararası havalimanı 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.
Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanın yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.
Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesine yer verildi.
İsrail 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.
23.38
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail’e denizden sızma girişiminde bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin el-Kassam Tugayları’yla çatıştığı ve el bombası kullandığı görüldü.
IDF tarafından çatışmaya ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail Donanması Snapir Birimi, deniz yoluyla İsrail’e sızmak için kıyı şeridine doğru gelen teröristlere ateş açtı. Askerler, çok sayıda teröristin sahil şeridine ulaşmasını engelleyerek etkisiz hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.
23.10
İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi. Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.