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Kim demiş ‘etsiz güveç olmaz’ diye! İşte ağzınızı sulandıracak vejeteryen güveç tarifi

16.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yemeklerin her zaman lezzetsiz olduğunu düşünmemeniz gerekiyor. Tamamen beslenme rutinlerinin getirisi olarak kırmızı et, tavuk eti ve balık tüketiminin yaygınlaştığını ifade edebiliriz. Bitkisel kaynaklı besinlerin tüketilmesini ifade eden vejetaryenler için harika bir güveç tarifi hazırladık.

Kim demiş ‘etsiz güveç olmaz’ diye! İşte ağzınızı sulandıracak vejeteryen güveç tarifi

Türk mutfağında ağırlıklı olarak et ve et ürünlerinin tüketildiğine dikkat etmişsinizdir. Genel bir algı olarak çoğu sofrada et ve ekmek olmadan doyulmayacağı düşünülür. Osmanlı sarayı mutfağından günümüze kadar ulaşan güveç tarifini bu kez de vejetaryenlere özel bir reçeteyle geliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

VEJETERYEN GÜVEÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet acı biber
  • 2 adet kabak
  • 1 adet sarı dolmalık biber
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • 1 adet arpacık soğan
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz
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HAZIRLANIŞI

  • Sebzeleri büyük parçalar halinde kesin. Sarımsak ve pul biberi ince ince kıyın.
  • Zeytinyağı ve tereyağını büyük bir tavada birlikte ısıtın. Kıyılmış sarımsak ve acı biberi yaklaşık 5 dakika kızartın.
  • Kabak, sarı ve kırmızı dolmalık biber ve arpacık ekleyin. Kızartın, örtün ve yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.
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