Kim demiş ‘etsiz güveç olmaz’ diye! İşte ağzınızı sulandıracak vejeteryen güveç tarifi

Türk mutfağında ağırlıklı olarak et ve et ürünlerinin tüketildiğine dikkat etmişsinizdir. Genel bir algı olarak çoğu sofrada et ve ekmek olmadan doyulmayacağı düşünülür. Osmanlı sarayı mutfağından günümüze kadar ulaşan güveç tarifini bu kez de vejetaryenlere özel bir reçeteyle geliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

VEJETERYEN GÜVEÇ TARİFİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

1 adet acı biber

2 adet kabak

1 adet sarı dolmalık biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet arpacık soğan

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Sebzeleri büyük parçalar halinde kesin. Sarımsak ve pul biberi ince ince kıyın.

Zeytinyağı ve tereyağını büyük bir tavada birlikte ısıtın. Kıyılmış sarımsak ve acı biberi yaklaşık 5 dakika kızartın.

Kabak, sarı ve kırmızı dolmalık biber ve arpacık ekleyin. Kızartın, örtün ve yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.