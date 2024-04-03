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Kim Kardashian 100 bin dolarlık lüks aracını paylaştı! "Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.04.2024 13:27
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Kim Kardashian, 100.000 dolarlık Tesla Cybertruck'ını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Kim arabasına dair yazdığı notuyla dikkat çekti.

Kim Kardashian 100 bin dolarlık lüks aracını paylaştı! "Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım"

Milyar dolarlık markasına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Kim kardashian lükse de düşkün.

Fortune dergisinin "100 Güçlü Kadın" listesinde yer alan 43 yaşındaki Kim yeni arabasını paylaştı.

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100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile geçtiğimiz günlerde kahve almaya gitmesiyle gündeme gelen Kardashian bu sefer arabasına dair düştüğü notla dikkat çekti.

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Kim Kardashian paylaşımına "Ölene kadar senin av tüfeğin olacağım" notunu düştü.

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Kim'in servet değerindeki aracının detayları da dikkat çekti. Keskin hatlara sahip, çok katmanlı ve dayanıklı bir dış kabuk kullanılan araç, sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir gövdeye sahip.

Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak? Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak?

Tesla'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Cybertruck da gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Otomatik pilot, kaza önleme sistemi ve çarpışma dayanıklılığı gibi özellikler bulunan aracıyla Kim yine adından söz ettirmeyi başardı.


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