Kim Kardashian, 13 yaşındaki halini paylaştı!

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, her adımı, her kıyafeti ve her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

38 yaşındaki reality şov yıldızı, insanların genellikle geçmişe dönük pozlarını paylaşmak için seçtiği perşembe gününü beklemedi ve pazar günü eski bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kim, 1994 yılından kalma bir pozunu paylaştı.

Fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olduğunu belirten Kim'e, ablası Kourtney eşlik ediyor.

Kim Kardashian fotoğrafına "1994-13 yaş. Oldum olası plajda poz veririm" notunu düştü.

Kim'in fotoğrafı kısa sürede 2 buçuk milyona yakın beğeni aldı. Kim Kardashian'ın Instagram'da 122 milyon takipçisi bulunuyor.