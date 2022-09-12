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Kim Kardashian'ın seks kasedi gündemde! "Görüntülerin hepsini sonuna kadar izledi"

12.09.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın seks kasedi gündemden düşmüyor. Kris Jenner "Kim'in seks kasetini sen mi basına servis ettin?" sorusuna "Tabii ki hayır" yanıtını verdi. Bu yanıt Ray J'yi kızdırdı. Eski sevgili yeni açıklamasında şoke eden iddialarına devam etti.

Kim Kardashian'ın seks kasedi gündemde! "Görüntülerin hepsini sonuna kadar izledi"

Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında konuşan Ray J, kasedi kendisinin sızdırmadığını dile getirerek çekimlerin ve yayınlanma aşamalarının anlaşarak ve sözleşmeyle gerçekleştirdiklerini iddia etmişti. Bir süredir bu konu yeniden gündemde...

Öyle ki Ray J iddiaların dozunu artırarak kasedin sızdırılmasında anne Kris Jenner'ın etkisi olduğunu söyledi.

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2 gün önce Kris Jenner, Kylie Jenner ile birlikte James Corden'ın Talk Show programına katıldı. Programda yalan makinesine bağlanan Kris, James'in sorduğu "Kim'in seks kasetini sen mi basına servis ettin?" sorusuna "Tabii ki hayır" yanıtını vererek makineden "doğru" yanıtını aldı.

Ekran Alıntısı

ŞOKE EDEN YENİ İDDİA

Ama bu yanıt 15 senelik kaset skandalının bir diğer başrolü olan Ray J'i çok kızdırdı. Ray, yaptığı açıklamada "Kaseti çekmemizi Kris Jenner'ın kendisi istedi. Bize tam 3 adet video çektirdi. Görüntülerin hepsini sonuna kadar izledi. Hatta şu cümleyi kullandığını hatırlıyorum: İlk videoyu basına sızdıracağız. Çünkü o video diğerlerine göre daha iyi, kızımı daha iyi ve daha güzel gösteriyor."

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Şimdi gözler yeniden Jenner/Kardashian ailesine çevrildi.


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