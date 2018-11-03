MAGAZİN

Kim Kardashian seksi bikinisiyle filin üstünde

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Kim Kardashian Bali seyahatinde bikinisiyle file binince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kardashian ailesinin diğer fertlerinin de katıldığı gezide herkes çok eğlendi...

Kim Kardashian seksi bikinisiyle filin üstünde

Bir yandan eğlenirken bir yandan da çocuklarından ayrı kalmayan dünyanın en ünlü kız kardeşleri verdikleri pozlarla anneliklerini de bir kez daha onaylatmış oldular.

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Khloe Kardashian uzun bir süre önce ayrıldığı çocuklarının babası olan Scott Disick'le bu tatilde de birlikteydi. Ayrılan ancak dostlukları devam eden ikili çocuklarını neredeyse birlikte büyütüyorlar.

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Bu eğlenceli tatilin en özel anları Kim Kardashian'ın seksi bikinisiyle bir file binmesi ve Bali turunu bu şekilde atmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Kourtney Kardashian da Kim'den geri kalmak istemedi ve o da bikinisiyle filin üzerinde poz verdi.

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Kim Kardashian zaman zaman ortamdan bunalan ve belki de fillerden korkan oğlunu sakinleştirmeyi de ihmal etmedi...

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Filin üzerinde durmakta başta zorlanan Kim Kardashian birkaç dakika içinde duruma alışarak gülümseyen pozlar vermeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kardashian ailesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
COCUKLARI ONA GECMEZ UMARIM
filin altında dursun zorlanmaz...
Anca o fil doyurur seni zaten...
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