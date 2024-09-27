Kim kazandı? MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ilk ödül heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının 100 bin TL için yarıştı. Yeni bölümde şefler yarışmacılardan önce soğuk başlangıç, çorba, 2 adet ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi. Nefes nefes geçen mücadelenin ardından kazanan Kırmızı takım oldu.

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU!

Kırmızı takım yarışmacı ise yeniden 100 bin TL için mücadele verdi. Tatlı yapan yarışmacılardan Beyza, Emre, Şirin ve Zübeyde son dörde kaldı. Son ikiye kalan Zübeyde ve Beyza arasında da ödülün sahibi yaptığı tatlıyla Beyza oldu.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Beyza tabağından övgüyle bahsetti. Yalçınkaya, "Çok lezzetli harika olmuş. Tabakta benim eleştireceğim bir şey yok. Kaşığı zorlayan bir yarışmacısın." dedi. Somer şef ise biraz daha yaratıcılık beklediğini söyledi.