MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

15.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm için araştırmalar hızlandı. Kenan İmirzaoğlu’nun sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan program yoğun ilgi görüyor. Kim Milyoner Olmak İster her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. ATV yayın akışının yayınlanmasının ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Sevilen televizyon programı her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de Ateş Kuşları dizisinin tekrarı ekrana gelecek. 23:15’de ise Küçük Kadınlar yayınlanacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Programın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:15 Küçük Kadınlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosuSurvivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu
O sözlere çıldırdı! "Onun bunun karısı olarak..."O sözlere çıldırdı! "Onun bunun karısı olarak..."
Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdıSütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster atv yayın akışı ele

En Çok Okunan Haberler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.