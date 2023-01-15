Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Sevilen televizyon programı her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar
Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de Ateş Kuşları dizisinin tekrarı ekrana gelecek. 23:15’de ise Küçük Kadınlar yayınlanacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Programın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:15 Küçük Kadınlar