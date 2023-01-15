Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Sevilen televizyon programı her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de Ateş Kuşları dizisinin tekrarı ekrana gelecek. 23:15’de ise Küçük Kadınlar yayınlanacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Programın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:15 Küçük Kadınlar

