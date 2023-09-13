Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül bakın ne kadar oldu! Yayındakiler çılgına döndü

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yoğun ilgi gören programda 1 milyon TL olan büyük ödülün artırıldığı açıklandı.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı yenilendi. Yayınlanan fragmanda Kenan İmirzalıoğlu "Yeni sezonda ağacımıza bir soru daha ekliyor ve büyük ödülü tam 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

İmirzalıoğlu’nun açıklaması stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlandı. Program yeni büyük ödülü ile pazar akşamı ilk kez ekrana gelecek.



