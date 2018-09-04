Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!

ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışan Doktor Nuri Ensari, yarışmaya renkli kişiliğle damga vurdu. Mardin'de aile hekimliği yapan ve iyi derece Arapça bilen yarışmacı, beklenmedik şekilde erken veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'deki 7500 TL değerindeki 6. soru ise yarışmacıyı şaşırttı. "TDK'ya göre 'utangaç' anlamna gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?" sorusundaki şıklar "Mahçup, mahcup, mahçub, mahcub" şeklindeydi. Kelimenin kökeninin Arapça olduğunu söyleyen yarışmacı risk alarak, 'Mahcub' şıkkını seçti. Ancak doğru yanıt ise 'Mahcup' şıkkıydı. Arapça'dan geçen kelimelerde 'B'lerin 'P' olarak çevrildiğini söyleyen yarışmacı, Arapça'yı iyi bilmesine rağmen bu soruda elendi. Yarışmacı "İddia ediyorum orjinali 'b' harfidir ve orjinali 'mahcub'dur" dedi. Nuri Ensari yarışmadan 1000 TL kazandı.



