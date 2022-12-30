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  4. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sefo, joker için İrem Derici'yi arattı! İrem Derici sahnede Kenan İmirzalıoğlu'nun adını duyunca...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sefo, joker için İrem Derici'yi arattı! İrem Derici sahnede Kenan İmirzalıoğlu'nun adını duyunca...

30.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan rapçi Sefo joker hakkı için yakın arkadaşı İrem Derici'yi arattı. İrem Derici o anlarda sahnede olmasına rağmen telefonu açtı. Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyunca şoke olan Derici ve soruyu dinlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sefo, joker için İrem Derici'yi arattı! İrem Derici sahnede Kenan İmirzalıoğlu'nun adını duyunca...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca da yer alıyor. Birbirinden keyifli anların yaşandığı yarışmada rapçi Sefo joker hakkı için İrem Derici'yi arattı.

Rapçi, bir soruda takılınca telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullanınca olanlar oldu. Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca şoke oldu.

Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyan Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı.

Sefo-3

Kenan İmirzalıoğlu Derici'nin sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.

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