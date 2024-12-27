Kimse beklemiyordu! Gerinip gerinip bir anda maymuna yumruk attı: "İzlemesi tatmin edici"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhangjiajie kentinde bir dağın zirvesine gerçekleştirilen yürüyüş sırasında tuhaf anlar yaşandı. Dağın tepesinde ziyaretçilerin eşyalarını çalan maymunların sosyal medyadaki görüntüleri bir hayli popüler. Ancak işler bu kez tersine döndü. İsmi açıklanmayan bir adam çantasını çalmaya çalışan maymuna yumruk attı.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlemesi tatmin edici" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok rahatsızlık hissettim" yorumunu yaptı.