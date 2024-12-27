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  4. Kimse beklemiyordu! Gerinip gerinip bir anda maymuna yumruk attı: "İzlemesi tatmin edici"

Kimse beklemiyordu! Gerinip gerinip bir anda maymuna yumruk attı: "İzlemesi tatmin edici"

27.12.2024 11:10
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 11:10
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Çin'in Zhangjiajie kentinde bir grup yürüyüşçünün bir dağa tırmanması sırasında kaydedilen görüntülerde ilginç anlar yaşandı. Dağın zirvesinde ziyaretçilerin eşyalarını çalmakla ünlü olan maymunlar sert kayaya tosladı. İsmi açıklanmayan bir adam maymunun çantasına doğru hareket etmesi üzerine kimsenin beklemediği bir anda gerinerek yumruk attı. O anlar sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhangjiajie kentinde bir dağın zirvesine gerçekleştirilen yürüyüş sırasında tuhaf anlar yaşandı. Dağın tepesinde ziyaretçilerin eşyalarını çalan maymunların sosyal medyadaki görüntüleri bir hayli popüler. Ancak işler bu kez tersine döndü. İsmi açıklanmayan bir adam çantasını çalmaya çalışan maymuna yumruk attı.

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O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlemesi tatmin edici" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok rahatsızlık hissettim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin maymun
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