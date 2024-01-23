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    4. Kimse duruma anlam veremedi! Topuklu ayakkabısıyla lüks marka otomobilin üzerine çıkıp dans etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

    Kimse duruma anlam veremedi! Topuklu ayakkabısıyla lüks marka otomobilin üzerine çıkıp dans etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 07:33 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının lüks marka bir otomobilin üzerine çıkarak dans ettiği anlar yer aldı. Yurt dışında çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

    Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü izleyenlerin tepkisine neden oldu. Görüntülerde topuklu ayakkabısıyla lüks marka bir aracına çıkan kadın kaporta üzerinde unutulmaz bir dans performansı gerçekleştirdi. Aracın üzerinde zıplayan kadın çeşitli dans figürlerini gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken binlerce yorum da yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma anlam veremediklerini söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne düşünerek yaptığını hiç anlamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeye gerek var mıydı?" yorumunu yaptı.

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