Kimse fark etmemişti!Uyumanıza yardımcı oluyor

Uyku kalitesi daha sağlıklı bir yaşam için çok faydalı. Gün içerisinde yaşadığınız stresten ya da yoğunluktan ne kadar yorgun olursanız olun uykuya dalmanız her zamankinden zor olabilir.
Ancak bilmediğiniz bir şey varsa o da bazı bitkilerin aslında uykuya dalma konusunda bir hayli yardımcı olduğudur. Şimdi öğreneceğiniz bitkiler hem uyku düzeninizi etkiliyor hem de nefes aldığınız havanın kalitesini yükseltiyor. İşte onlar...
Kılıç çiçeği
Kılıç çiçeği gün boyu depolamış olduğu karbondioksidi gece boyu oksijene çevirebilen özel bitkilerden. Uzmanlara göre istediğiniz verimi maksimum olarak alabilmek için her odada kişi başına birer tane olması gerekiyor. Ayrıca ev ortamında formaldehit dediğimiz bir şey meydana gelir. Bu en sık iç mekan havasında rastlanan bir toksindir ve perde,kontroplak, sigara dumanı, mobilya, kumaşlar, tablolar, döşemeler, neredeyse her yerde vardır. Ancak kılıç bitkisi bu her yerde birikmeyi başarmış toksini de ortadan kaldırır.
Kurdele çiçeği
Uzmanlar, kurdele çiçeğinin hava temizlemede bir numara olduğunu söylüyor. NASA testleri, havadaki kansere yol açan formaldehitlerin %90’ını temizlediğini ortaya koydu. Tabi bu zararlı bileşenin yaygın ev eşyalarında bulunduğunu biliyoruz, bu da bu çiçekleri beslemenin önemini ortaya koyuyor. Havayı temizlemesinin yanı sıra, havadaki kokuları ve dumanı da absorbe edecek; odadaki oksijen seviyesini koruyarak daha iyi bir uyku uyumanızı sağlayacaktır.
Kutsal Hint İnciri
Bir diğer adı Ficus Religiosa olan Kutsal Hint İnciri de gündüz fotosentez gece ise solunum yapabilen bitkilerimizdendir. Ficus Religiosa, genelde Bo ağacı, Bodhi ağacı, Peepul ve kutsal incir olarak da bilinir, güneybatı Asya, güneybatı Çin, Hindistan ve Himalaya bölgesine ait bir bitkidir. Bu ağaç kimi zaman Himalayaların karlı olmayan eteklerinde süs ağacı gibi yetişir.
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