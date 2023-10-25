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  4. Kimse ne olduğunu anlayamadı! Düzce’de 3’ü çocuk 8 kişi mantardan zehirlendi

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Düzce’de 3’ü çocuk 8 kişi mantardan zehirlendi

25.10.2023 23:11 | Son Güncelleme:
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Düzce’de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastanelik oldu.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Düzce’de 3’ü çocuk 8 kişi mantardan zehirlendi

Gölyaka ilçesinde, 2 aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Belli bir süre sonra şahıslarda baş dönmesi ve kusma başlayınca durumlarından şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki aileden de Y.Ö. (35), T.A. (26), M.Ö. (35), Y.Ö. (7), G.Ö. (13), N.Ö. (14), E.A. (27) ve R.A.'nın (30) yedikleri mantardan zehirlendiği anlaşıldı.

Zehirlenen 3’ü çocuk 8 kişinin tedavileri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılırken, bir kişinin durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Düzce mantar

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