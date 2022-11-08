Kimse üç çocuk annesi olduğuna inanmıyor! Doğumdan sonraki dönüşümünü gösterdi... Görenleri hayran bıraktı

28 yaşındaki Avustralyalı sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, nişanlısı Matt Poole ile birlikte Posy adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Doğumdan sonra sağlıklı yaşam rutinini geri dönen fenomen isim hızla doğum kilolarından kurtulmayı başardı. Üçüncü çocuğu dört aylık olan Hembrow, tekrar forma girmek için zaman kaybetmedi. Dönüşümünü de takipçileriyle paylaşan fenomen ismin ayna karşısındaki selfieleri tam not aldı.

HAYRANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Egzersiz programını günlük rutinine uygulayarak kısa sürede kilo vermeyi başardığını ifade eden Hembrow, öncesi ve sonrası pozlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Saç rengini değiştiren Hembrow aynı iç çamaşırıyla doğumdan kısa bir sonra çekilen pozu ile şu anki halini karşılaştırdı.

Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz görünüyorsun bebek” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşem bir değişim. Seninle gurur duyuyorum” dedi.