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Kinoa Diyeti nedir, nasıl yapılır?

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kinoa diyeti son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve uzmanların tartıştığı bir diyettir.

Kinoa Diyeti nedir, nasıl yapılır?

Tüm uzmanları bir noktada buluşturan tek şey ise vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri vücuttan almadan kilo verdirmesidir. Bu sayede de özellikle kilo vermesi sakıncalı olan ya da riskli olan kişilerin tercih ettiği bir diyettir. Kinoa nasıl zayıflatır? Kinoa diyeti içerisindeki lifler sayesinde yağ yakımını kolaylaştırır ve en önemlisi boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak vücuttan ödem ve diğer atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kinoa diyetinin en belirgin özelliği ise obeziteye neden olan kötü kolestrolün de yağ ile birlikte yakılmasını sağlamasıdır.

Orta yaşlı ya da yaşlı bireylerin de kolaylıkla yapabileceği diyetlerden biri de kinoadır. Çünkü içerisinde sütten daha fazla kalsiyum bulundurur ve emilimi de bir o kadar kolaydır. Kilo verdirirken bir taraftan da kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Hayvansal ürünler tüketmeyen kişilerin de günlük olarak almaları gereken vitamin ve mineralleri de karşıladığı için uygun bir diyettir. İçerisinde en az kırmızı et kadar protein bulundurur.

Kinoa Diyeti Nasıl Yapılır?

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Kinoa ne kadar yenmelidir? Kinoa diyetinden olumlu bir dönüş almak istiyorsanız en az iki ay kadar bu diyeti sürdürmeniz gerekir. Kilo kaybıyla tüketim oranı doğru orantılıdır. Bu nedenle önlenemez bir kilo kaybı da yaşanacağından mutlaka dozajında tüketilmelidir. Kısacası yağ öldürücü olarak bilinen bu diyetin dozajı ise erkek ve kadınlar için farklıdır. Süt ve süt ürünlerine karşı alerjisi olanlar da kinoa diyetiyle kolaylıkla kilo verebilirler. Aynı zamanda çölyak rahatsızlığına sahip olanlar için de ideal kiloya ulaşmanın sırrı kinoadır. Kinoa buğday ve pirincin alternatifi olsa da aslında her iki besinden de daha zengin içeriğe sahip olduğu için pirinç ve buğdayın kullanıldığı her alanda tüketilebilir. Aynı zamanda salatalara da karıştırabilirsiniz.

Kinoa ne kadar tüketilmelidir? İdeal ve düzenli bir kilo kaybı için kadınlar sabahları çeyrek litre sütle bir iki kaşık kinoayı karıştırıp, erkekler de iki ya da üç kaşık kinoayı karıştırıp içebilirler. Eğer içerken kinoanın kokusundan rahatsız oluyorsanız, önce kinoayı bir bardak suda bekletip suyunu süzdükten sonra kullanabilirsiniz. Bu şekilde rahat bir içim elde edebilirsiniz.

Yiyebilecekleriniz

Kinoa diyeti yaparken yiyebileceğiniz besinler arasında çilek, avokado, salatalık, yoğurt ve tarçın bulunur. Aynı zamanda protein açısından zengin bir diyet uygulamak isteyenlerin de vazgeçilmezi olan kinoayla birlikte et, süt, tavuk da yer alır. Taze meyvelerle tüketilebileceği gibi kuru meyvelerle de tercih edilebilir. Sebzeler arasında ise karnabahar, soğan, patlıcan, kabak, biber bulunur. Özellikle koruma günlerinde sebze ağırlıklı öğünlerle diyetinizi zenginleştirebilirsiniz.

İçerisinde bol miktarda tarçın bulunan sütlü tatlılarla da tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ancak bunu çok aşırıya kaçmadan tüketmelisiniz.

Yememeniz Gerekenler

Beyaz ekmek tüketilmemelidir. Zaten lif ve besin açısında zengin bir içeriğe sahip olduğu için karbonhidrattan elde edilen enerjiyi fazlasıyla karşılar. İşlenmiş yağ içeren yağlardan uzak durmalı ve bunu içeren besinlerden de kesinlikle kaçınmalısınız. Kinoayı birlikte kullandığınız sütün tam yağlı süt olmamasına da özen gösterin. Fıstık ezmesi oldukça sağlıklıdır. Ancak genelde kilo vermek isteyenler değil almak isteyenler tarafından kullanılır. Bu yüzden uzak durulması gerekir. Aynı zamanda doymuş yağlardan da uzak durulması tavsiye edilir. Hayvansal yağlar ve tereyağı da doymuş yağlara örnektir. Bunlar vücutta depolanan ve bir süre sonra da bölgesel yağlanmaya yol açan besinlerdir. Kinoanın vereceği tokluğun kısa süre içerisinde geçmesini engellemek için asitli içeceklerden ve meyveli sodalardan kaçının. Ayrıca içerisindeki kalsiyumun zenginliğini öldürmek istemiyorsanız kafein içeren içeceklerden de mümkün olduğunca tüketmemeye çalışın.

Kinoa Diyetinin Faydaları

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  • Protein içeren besinler arasında tam protein içermesi kinoa diyetini sağlıklı yapan özelliklerdendir. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri tek başına içerir. Özellikle kolestrolü olan kişilerin gönül rahatlığıyla tercih edeceği bir diyettir.
  • Dozajında kullanılırsa kinoayla kilo kontrolü yapılabilir. Kinoanın kalorisi çok düşük olmadığı için yanında tahıl tüketilmesi gerekmez. Enerji bakımından da zengin olduğu için ekstra bir takviyeye gerek duyulmaz. Uzun süre tok tutabildiği için kan şekerinin ani çıkış ve düşüşünü engeller. Diyet yaparken hissedilen açlık bu diyette olmaz.
  • Sindirim sistemine olan katkısı ise içerisinde bulundurduğu liflerdir. Diğer tahıllara nazaran iki kat lif bulundurur. Özellikle sindirim sisteminin en çok rastlanılan hastalıklarından biri olan hemoroidin iyileşmesine yardımcı olur.
  • Kinoanın içerisinde demir minerali de vardır. Demir eksikliğinden dolayı rahatsız olanlar beslenme düzenlerini kinoayla dengeleyebilirler. Demirin vermiş olduğu katkıyla birlikte zihin açıklığı da sağlar.
  • İçerdiği magnezyum sayesinde damarlar rahatlar. Damarların sıkışmasından dolayı oluşan migren rahatsızlığı da bu sayede dengelenerek migren atakları önlenebilir.
  • Kinoa aynı zamanda manganez içerir. Manganez, serbest radikallerin giderek çoğalmasını önler ve hücre sağlığına katkıda bulunur. Böylelikle kötü huylu hücrelerin çoğalmasını önleyerek kansere karşı kendinizi koruyabilirsiniz.
  • İçerdiği fenolik asitler ve E vitamini sayesinde iltihaplanmayı önler. Özellikle bağırsaklarda oluşan iltihap nedenli hastalıkların önlenmesine de yardımcı olur.
  • Hamilelikte yapılan diyetler genelde risklidir. Ancak kinoa diyeti hamilelik döneminde kadınların her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri de sağlayarak hem anne hem de bebek sağlığını korur.

Kinoa Diyetinin Zararları

  • Kinoa bir tohumdur. Tohumu saran kabuğun içerisinde saponin bulunur. Mide rahatsızlığı olan kişiler için bu madde tehlike arz edebilir Bu nedenden dolayı tüketilmeden önce mutlaka iyice yıkanması ve bu maddeden ayrışması gerekir.
  • Dozunda tüketilmediği takdirde önlenemez bir kilo kaybı oluşturabilir. özellikle diyetten olumlu dönüşler kişiler heyecana kapılıp daha fazla tüketmeye başlayabilir. Heyecana kapılmadan aynı dozla ilerlendiğinde fayda gösterir.
  • Kinoanın piyasada sahteleri de bulunur. Saponin bu sahte ürünlerde saha fazladır. Kimi zaman çok iyi yıkandığında bile bu maddeye rastlamak mümkün olabilir ve hiçbir şekilde kilo vermeye yardımcı olmaz. Sahtelerinden uzak durulmalıdır.
  • Henüz ilaçlarla bir etkileşimi olup olmadığı belli olmadığı için mutlaka kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.
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