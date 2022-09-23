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Kiracısının elektrik ve suyunu kestirmişti! Mahkemeden flaş karar

23.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de evi boşaltmasını istediği kiracısının elektrik ve suyunu kestirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ev sahibiyle ilgili mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme, ev sahibinin haksız, kiracının ise haklı olduğuna hükmederek, elektrik ve suyun kesilmemesi yönünde tedbir kararı verdi. İşte olayın detayları...

Kiracısının elektrik ve suyunu kestirmişti! Mahkemeden flaş karar

İddialara göre, Edirne’nin Fatih Mahallesi’nde yaşayan Y.D., aynı konutta kiracı olarak kalması konusunda aylık 1000 TL ödemek şartıyla sözlü olarak anlaşmaya vardıkları B.Z.’ye evini sattı. İlerleyen haftalarda ev sahibi Y.D. kiracısından evi boşaltmasını istedi. Kiracının evi boşaltmayı kabul etmemesi üzerine ev sahibi, Edirne Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğüne “eski malik tarafından evin işgal edilmek suretiyle tecavüzde bulunulduğu” iddiasıyla şikayette bulundu.

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VALİLİK, EV SAHİBİNİN MÜRACAATININ REDDİNE KARAR VERDİ

Bahse konu şikayetle ilgili araştırmalarını tamamlayan Edirne Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, "3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun" gereği kararını açıkladı. Evini satan Y.D.’nin belirtilen adreste halen ikamet etmekte olduğu, evi satın alan B.Z.’nin bu evde hiç oturmadığı ve konutu hala kullanmakta olan kiracı konumundaki Y.D.’nin zilyetliğinin devam ettiği belirtilerek, evi satın alan B.Z.’nin müracaatının reddine ve soruşturma giderlerini ödemesine karar verildi.

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MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU

Valilik kararının ardından bu kez de evin sahibi B.Z. aboneliklerin kendi adına kayıtlı olmasını fırsata çevirerek evin elektrik ve suyunu kestirdi. Mağdur olduğunu belirten kiracı Y.D. soluğu Edirne Adliyesinde aldı. Avukatı Bedia Mutlu Mirzabey aracılığıyla ev sahibi B.Z. hakkında 'kiracılık sıfatının tespiti' talebiyle dava açan kiracı, mahkeme tarafından haklı görüldü. Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada hakim kararını açıkladı. Elektrik ve suyun kesilmemesi yönünde tedbir kararı verildi.

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"DÜŞÜK KİRA BEDELİNDEN DOLAYI KİRACIYI EVDEN ÇIKARTMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ"

Yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulunan kiracının avukatı Bedia Mutlu Mirzabey, “Ev satılırken anlaşmış olmalarına rağmen ev sahibi düşük kira bedelinden dolayı kiracıyı evden çıkartmak için çaba sarf etti. Ev sahibi, "3091 sayılı Kanun"a göre evin tahliyesi için Edirne Valiliğine başvuruda bulundu. Valilik, yaptığı araştırmada zilyetliğinin kiracılarda olmasından dolayı ev sahibinin talebini reddetti. Ev sahibi daha sonra kiracının oturduğu evin elektrik ve suyunu kestirip, evden tahliye etmeye çalıştı. Ardından başlatılan hukuk mücadelesi neticesinde mahkeme elektrik ve suyun kesilmemesine yönünde tedbir kararı verdi” dedi.

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"ESKİ KİRACIYI ÇIKARTIP YENİ KİRACILARA YÜKSEK FİYATTAN VERMEK İSTİYORLAR"

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aytaç Feda, “3+1 dairelerde 1000 lira ve bin 500 lira gibi fiyatlara oturan eski kiracıları ev sahipleri değişik taklitlerle kiracıları evden çıkartmak için çalışıyor. Ev sahipleri 'Oğlum gelecek', 'Ben oturacağım', 'Tadilat yaptıracağım' gibi bahanelerle mevcut kiracıyı evden çıkartıp, yeni kiracılara yüksek fiyattan vermek istiyorlar” dedi.

Ev sahibinin kiracıyı gelişigüzel şekilde evden çıkartamayacağını belirten Feda, kiracıları hakları konusunda uyardı.

İHA

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Kiracı Kira elektrik su ev sahibi
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