Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu'dan olay çıkış! "Yetersizsiniz"

Kiralık Aşk dizisiyle tanınan Onur Büyüktopçu bu diziden sonra Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi projelerde konuk oyuncu olarak da yer aldı. Ayrıca Çarkıfelek, Yemekteyiz, Gelinim Mutfakta gibi popüler yarışma programlarının sunuculuğunu da üstlendi. 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Büyüktopçu, dizi piyasasına sitem etti.

"KOMEDİYİ KÜFÜR ZANNEDEN YAPIMCI VE SENARİSTLER..."

Onur Büyüktopçu, Instagram hesabının hikaye kısmından dizi senaristleri ve yapımcılarına sitem etti. Büyüktopçu'nun siteminde şu ifadeler yer aldı. "Bu kadar mizah sever bir milletten komedi dizisi çıkmaması ne enteresan... Birçok insan da benim gibi düşünüyor bence. Ama komediyi 'küfür' zanneden yapımcı ve senaristler gerçekten... Çünkü yetersizsiniz..."

Öte yandan Büyüktopçu'nun, paylaşımında kusma emojisi kullanması dikkat çekti.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

İstanbul doğumlu 40 yaşındaki Onur Büyüktopçu'nun babası Çankırılı, annesi Balkan göçmenidir. 2003'te yayınlanan Lise Defteri adlı dizide Yusuf rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Memleket Hikayeleri, Hürmüz Gelin gibi sinema filmlerinde başrol oynadı.

