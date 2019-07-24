Kireçlenme kadınlarda daha çok görülüyor

Doç.Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, “Osteoartrit (kireçlenme) ağırlık taşıyan eklemlerin yaşlanmaya bağlı olarak aşınmasıdır. Kireçlenme kıkırdaktan başlar, kıkırdak altındaki kemiği, eklem kapsülünü ve eklem çevresindeki bağları etkiler. Hatta ağrıdan dolayı kullanılamayan kaslarda incelmeler ve sertleşmeler olur. Diz vücudun en fazla ağırlık taşıyan ve dolayısıyla kireçlenmeden en fazla etkilenen eklemlerinden biridir. Kireçlenme daha çok dizin iç kısmındaki eklemlerden başlar ve diğer eklemleri etkiler. Ancak genellikle dizdeki üç eklem birlikte etkilenir. Gonartroz orta ve ileri yaşlarda görülür. 50 yaşın üzerinde kadınlarda daha sık görülür. Hastalık daha erken yaşlarda da görülebilir. Hastalar genellikle kiloludurlar. Daha önce geçirilen eklem operasyonları, travmalar, spor yaralanmaları, iltihaplı romatizmalar, doğuştan gelen bazı bozukluklar en önemli sebepleridir” dedi.

Diz protezi ameliyatı için 3 önemli gerekçenin olduğunu belirten Dr. Mutlu şunları söyledi: “Hastanın ağrısız yürüme mesafesinin 300 metrenin altına düşmesi, Gece ağrılarının giderek artması, Her gün ağrı kesici alma ihtiyacı. Dizlerimiz vücudun yükünü taşıdığından ötürü kilo veren hastalarımızda ağrılar azalmaktadır. Yürümek iyi gelebilir ancak 45 dakikanın üzerinde yürümek faydanın aksine zararlıdır. Yürürken ortopedik bir ayakkabı tercih edilmelidir. Düz zeminlerde yürüyüş yapılmalıdır. Cerrahi süresi 45 dakika-1 saat arasıdır. Ameliyathaneye giriş-çıkış ise ortalama 2 - 2,5 saat sürer. Ameliyattan bir gün sonra hastalar yürütülür. Ameliyattan bir-iki gün sonra hastalarımıza merdiven inip-çıkartıyoruz. Ameliyat günü hastaneye yatışınız yapılır ve Ortalama 2-3 gün hastanede kalınır. Ameliyat sonrası gösterilen egzersizler düzenli yapılırsa fizik tedaviye gerek kalmıyor. Nadiren kilolu ve yaşlı hastalarda egzersiz az yapma durumu olursa fizik tedaviye başlanabilir. Normalde karşılaştığımız bir durum değildir. Aşırı kilolu olanlarda, çok yaşlılarda ve ileri düzeyde kemik erimesi olanlarda ya da ameliyat sırasında bir kırık oluşması durumunda uzun süre ayağa kalkamama nadiren olabilir.