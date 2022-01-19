HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kırgızistan'dan "Google" kararı! Vergi uygulamaya başladılar

Kırgızistan'dan "Google" kararı! Vergi uygulamaya başladılar

19.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan'ın arama motoru devi Google ve benzeri yabancı şirketlere vergi uygulamaya başladığı bildirildi. Google gibi yabancı şirketlerin ülkede katma değer vergisine (KDV) tabi olduğu kaydedildi.

Kırgızistan'dan "Google" kararı! Vergi uygulamaya başladılar

Kırgızistan'dan dikkat çeken bir Google kararı çıktı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, parlamentonun 22 Aralık 2021'de kabul ettiği yeni Vergi Kanunu düzenlemelerini imzaladı.

1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni kanunun hükümleri, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.

GOOGLE, KIRGIZİSTAN'DA KDV'YE TABİ OLDU

Yasaya göre, e-ticaret yapanlar yüzde 2 gelir vergisine, Google gibi yabancı şirketler ise katma değer vergisine (KDV) tabi oldu.

Google

Rusya'dan Google'a kötü haber!Rusya'dan Google'a kötü haber!

Ayrıca, ticari yerler de dahil olmak üzere marketler, mini marketler, alışveriş merkezleri ve konutlarda iş yapanlara yazar kasa kullanımı zorunlu hale geldi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Merakla bekleniyor! Kaynak, "onay detayı" vererek paylaştıMerakla bekleniyor! Kaynak, "onay detayı" vererek paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Google Kırgızistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.