Kırklareli'nde kadına şiddet! Dövdü, saçını kesti, ölümle tehdit etti

Lüleburgaz’da yaşayan Şennur Y’nin hayatı 1.5 yıl önce L.Y. ile evlenmesinin ardından kabusa döndü. Yaklaşık 7 yıl boyunca L.Y. ile birlikte dini nikahlı yaşayan Şennur Y, 1.5 yıl önce resmi nikah kıydıktan sonra eşi L.Y’nin kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddete daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, geçtiğimiz ay oğlunun da darp edilmesi üzerine polise başvurdu. Şennur Y.’nin şikayeti üzerine Lüleburgaz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, L.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

"HIRSINI BİZDEN ALIYOR"

L.Y. ile 2013 yılından beri tanıştığını ve o yıllarda dini nikahlı yaşadığını söyleyen Şennur Y, “O arada cezaevine girdi, 3 yıl hapis yattı. Beni o arada evden kovdu. Bana gecekondu gibi kötü bir ev aldı. O evi de dolaylı yolla sattırıp parasını aldı. Resmi nikahı da 1.5 yıl önce kıydım. Fakat bu evliliğimizin sürecinde 5 ay bize çok iyi davrandı. Çünkü annem ve babam ona sürekli harçlık veriyordu. Evde kavga olmuyordu. Fakat 1 yıldır evimize hiçbir yerden destek gelmiyor. Bunun eline 500 TL geliyor. Maaşıyla başkalarına kredi çekmiş, bunun hırsını sürekli bizden alıyor” dedi.