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Kirli Sepeti'nin güzeli Bestemsu Özdemir 'estetik' açıklamasıyla gündem oldu! 'İhtiyaç Duymadım' dedi dillere düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 08:09
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Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Yasemin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Bestemsu Özdemir estetik açıklamasıyla gündem oldu. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özdemir 'Ben estetiğe ihtiyaç duymadım' deyince dillere düştü. Bestemsu Özdemir'e sosyal medyada yorum yağdı.

Kirli Sepeti'nin güzeli Bestemsu Özdemir 'estetik' açıklamasıyla gündem oldu! 'İhtiyaç Duymadım' dedi dillere düştü

Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Yasemin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir bu defa estetik açıklamasıyla gündem oldu.

Yıllar içindeki değişimiyle sık sık dikkat çeken Bestemsu Özdemir "Ben estetiğe ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor" dedi.

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Daha önce yüzlerce kez estetikli olduğunu reddeden Bestemsu Özdemir'in "ihtiyaç duymadım" açıklaması sosyal medyanın diline düştü.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'İhtiyaç duysa nasıl olurdu?', 'İyi ki yaptırmamış', 'Kendinin farkında mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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'SADECE DİŞLERİMİ...'

Bestemsu Özdemir daha önce de hakkında çıkan estetik iddialarına sinirlenmiş ve "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden bir tık öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup, 'Estetik yaptırdı' demeleri komik. Şu an 32 yaşındayım çünkü yüzüm değişiyor. Annem ortada ona benziyorum. Estetik yaptırmadığım belli. Mimik yapabiliyorum. Estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım" diye konuşmuştu.

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