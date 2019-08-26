Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonlar'ı kurtarabilir misiniz?

Dünya çapında çevreci kampanyalarıyla tanınan Mighty Earth sivil toplum kuruluşu yayınladığı bir raporda, Avrupa’da ‘yerli ürün’ olarak tanıtılan et ürünlerinin Güney Amerika’daki Amazonların yok oluşuna sebep olabileceğine yer verdi.

Zira Amazon ormanları yangınlarının başladığı Brezilya, 2018'de yapılan 1,64 milyon tonluk ihracat ile dünyanın en büyük sığır eti üreticisi konumunda. Söz konusu sığır eti ihracatı sırasıyla en çok Hong Kong, Çin, Mısır ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor.

Brezilyalı çiftçiler, sığırların otlaması için Amazon ormanları yakınlarındaki alanları temizliyor ve anız yakıyor. Bolsonaro da, çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 'queimada' sezonuna girdiklerini, bu dönemde çiftçilerin tarlalarını temizlemek için otları yaktıklarını söylemişti.

Diğer yandan Amazon ormanları yangınlarıyla ilgili olarak Finlandiya Maliye Bakanı 23 Ağustos Cuma günü, Brezilya'dan ithal edilen sığır etini yasaklamak üzere görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

"SOYA, AMAZONLARI YOK EDİYOR"