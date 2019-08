Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonlar'ı kurtarabilir misiniz?

Dünya çapında çevreci kampanyalarıyla tanınan Mighty Earth sivil toplum kuruluşu yayınladığı bir raporda, Avrupa’da ‘yerli ürün’ olarak tanıtılan et ürünlerinin Güney Amerika’daki Amazonların yok oluşuna sebep olabileceğine yer verdi.

Avrupa’da hayvan besininde kullanılan soya ihtiyacının büyük kısmı Latin Amerika’da bulunan Gran Chaco bölgesinden karşılanıyor.

Çevreci örgüt Mighty Earth’ün çalışanları, Arjantin ve Paraguay’da soya üretilen alanlarda yerli halkla görüşmeler yaptıklarını ve soya üretiminin bölgedeki suyu ve hayvanları zehirlediğini ifade ediyor.

Görüşmeler boyunca bir yerli; “Hayvanların ölmesi başımıza gelen en kötü şey değil, daha da kötüsünü gördük. Birçoğumuzun çocuğu hasta oldu. Dört çocuğum var, hepsi de çok hastalandı. En küçüğüm henüz bir yaşında, içlerinde en çok acı çekeni o oldu.” ifadelerini kullandı. Hastalık belirtileri olarak, deri döküntüleri, mide hastalıkları ve kansızlık gösteriliyor.

Mighty Earth’ün raporunda ayrıca, bölgedeki ormanların yok edilişinin dış dünyayla ilişkisi olmayan yerli halkın hayatının tek idame yolu olan avcılığı ve biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği de yer alıyor.

Soya ürünleri ucuz olduğu için genellikle et ürünlerinin içine karıştırılıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) göre Avrupalı tüketiciler, hamburger gibi et ürünlerinin içine ‘gizlenmiş’ şekilde, her sene ortalama 61 kilogram soya yiyor. Ucuz olduğu için tercih edilen soyanın üretimi için ise Amazon bölgesindeki yağmur ormanları yok edilerek, yerine soya ekiliyor.