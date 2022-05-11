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Kırmızı etek giydirip tehdit etmişti! Tahliye edildi haberleri sonrası açıklama

11.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Ebubekir T., O.S.'ye (28) etek giydirip tehdit etmiş, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmişti. Basına yansıyan haberlerde cezaevinden salıverildiği yönünde bilgiler yer alırken, konuya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada Ebubekir T.'nin, daha önce yaşanan benzer bir olaya ilişkin devam eden davasında, beraberindekilere birlikte tutukluluğunun devam ettiği açıklandı. Ebubekir T. ve 3 kişi daha önce de bir kişiyi rehin alıp, gecelik giydirmiş ve mermi yutturmuştu.

Bursa'da, O.S.’ye kırmızı etek giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen Ebubekir T.’nin cezaevinden salıverildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar ve haberler nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Şüphelinin, adı geçen davada tahliye edildiği ancak daha önce benzer bir suça ilişkin görülen dava kapsamında tutukluluğunun devam ettiği, salıverilmediği belirtildi.

İLK SUÇU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydirdiği öne sürülen 3’ü tutuklu 4 şüpheliden Ebubekir T.’nin, bir başka olaya daha karıştığı belirlendi. O.S.’ye kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıkan Ebubekir T., bu suçtan da tutuklandı.

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"SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR"

Tahliye kararının ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında “Mermi yutturup gecelik giydirmişti! İlk duruşmada serbest kaldı” şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak bir basın açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Rehin alıp 'kırmızı etek' giydirdi, ilk duruşmada tahliye edildiRehin alıp 'kırmızı etek' giydirdi, ilk duruşmada tahliye edildi

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ÖNCEKİ DAVADA TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYOR

Sanıklar Y.D.Ç., E.T., G.K., M.Ş., müşteki E.M.’ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma, Silahla Kasten Yaralanma, Silahla Tehdit ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi’ suçlarından 14.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup atılı suçlardan Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanmaları halen devam etmektedir.

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İKİNCİ OLAYA İLİŞKİN GÖRÜLEN DAVA KAPSAMINDA TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca sanık E.T.’nin, müşteki O.S.’ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturma kapsamında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Silahla Tehdit” suçlarından Bursa 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sanık E.T.’nin tutuklu olarak yargılandığı davanın 28.04.2022 tarihli duruşmasında, sanık hakkında delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma şüphesi olmaması, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verilmiştir.

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"PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sanık E.T.’nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada tutukluluğu devam etmekte olup, şüpheli ya da şüphelilerin tahliye edildiği şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Bursa
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