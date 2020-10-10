Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya ile Melisa Sözen'in eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 9 Ekim Cuma akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda son bölüm final sahnesinde, intihar etmek üzere olan Meliha telefonda "Allah'a emanet ol doktorum" sözleriyle Doktor Hanım'a veda etti.

Doktor Hanım intihar edeceğini öğrendiği Meliha'yı telefonda durdurmaya çalıştı.

Doktor Hanım ise intihar etmek üzere olan Meliha'yı durdurmak için çırpındı. O sırada ise iskeleye yanaşan bir teknede bulunan Meliha'nın kızı, annesini intihar etmek üzereyken gördü.

Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha'ya ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.



KIRMIZI ODA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 7. yeni bölüm fragmanı ise TV8 tarafından henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

