MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.10.2020 02:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda dizisi 6. bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı TV8'de ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizinin son bölüm finalinde Meliha denize atlayarak intihar etmek üzereyken Doktor Hanım'ı arayarak veda etti. Doktor Hanım ise Meliha'yı durdurmak için çırpındı. Meliha denize atlamak üzereyken, bir teknede bulunan kızı ise kendisini gördü. Peki Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne olacak? Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrılacak mı? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya ile Melisa Sözen'in eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 9 Ekim Cuma akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda son bölüm final sahnesinde, intihar etmek üzere olan Meliha telefonda "Allah'a emanet ol doktorum" sözleriyle Doktor Hanım'a veda etti.

kırmızı5

Doktor Hanım intihar edeceğini öğrendiği Meliha'yı telefonda durdurmaya çalıştı.

Doktor Hanım ise intihar etmek üzere olan Meliha'yı durdurmak için çırpındı. O sırada ise iskeleye yanaşan bir teknede bulunan Meliha'nın kızı, annesini intihar etmek üzereyken gördü.

kırmızı2

Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha'ya ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.
kırmızı4

KIRMIZI ODA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 7. yeni bölüm fragmanı ise TV8 tarafından henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!
Aslı Enver’in İsmail YK itirafı!Aslı Enver’in İsmail YK itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

Diğer Haberler

Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe aşk mı yaşayacak? Babil 15. son bölümde neler oldu?

Babil'de sürpriz aşk!

Ramo 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Doğu'yu öldürdü mü? Ramo 15. son bölümde neler oldu?

Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!

Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Çocukluk'un 1. bölümünde neler oldu?

Çocukluk yeni bölümden çarpıcı fragman!

Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Saygı dizisinden yeni fragman

İddialı dizinin yayın tarihi belli oldu!

Menajerimi Ara yeni bölümde Hazal Kaya sürprizi!

Hazal Kaya ekrana geri dönüyor!

Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesine yorum yağdı!

Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesi seyirciyi ikiye böldü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.