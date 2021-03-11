Kırmızı Oda’nın Kumru’sundan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine mesaj var!

Kırmızı Oda, Binnur Kaya’nın Doktor Hanım rolüyle hayat verdiği ve izleyenlerin de çarpıcı hikayelerle her hafta ekrana kilitlendiği bir yapım. Ünlü konuk oyuncular, çok konuşulan karakterlere imza atıyor.

Son haftalarda ise Aslıhan Gürbüz’ü yine çok çarpıcı bir hikâyede Kumru karakteriyle izliyoruz. Oyuncunun hayat verdiği Kumru’nun hikayesi herkesin içini yakıyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ, MASUMLAR APARTMANI HAYRANI

Bu arada kardeş dizi Masumlar Apartmanı da sezonun en dikkat çeken yapımlarından. Aslıhan Gürbüz de dizinin hayranlarından.

Her hafta diziyi izleyen ve izlerken de çektiği fotoğrafları yayınlayan, oyunculara övgü dolu sözler ileten Aslıhan Gürbüz, bu kez 25. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine bir mesaj iletti. Aslıhan Gürbüz, Ezi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin doğum gününü kutladı. Gürbüz, sosyal medya hesabından “İyi ki doğdun Safiş” notuyla bir gönderi paylaştı.

