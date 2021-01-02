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  4. Kırşehir'de kan donduran vahşet! İki sevgilinin cansız bedeni toprağa gömülü bulundu

Kırşehir'de kan donduran vahşet! İki sevgilinin cansız bedeni toprağa gömülü bulundu

02.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce (24) dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan Osman Çelik'in (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı Vildan İnce'nin (24) Bayramözü Köyü'ndeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde Osman Çelik ve Vildan İnce'yi tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu. Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vildan İnce'nin yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi. (AA / DHA)

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