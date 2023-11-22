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Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! Konforuna hayran kalacağınız CAT botlar indirime girdi

22.11.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Kendinizi yağmurun çamurun, karın, soğuğun, tozun kısacası zorlu doğa koşullarının içinde bulduğunuzda ayaklarınızı koruyacak, sıcacık tutacak sınıfının en kaliteli botları CAT, Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirime girdi. Sizin için indirimdeki modellerden bazılarını bir araya getirdik.

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! Konforuna hayran kalacağınız CAT botlar indirime girdi

CAT marka botlar; dayanıklılığı, kalitesi ve işlevselliğiyle tanınır. Su geçirmez yüzeyi sayesinde en sert koşullarda bile sizi ayaklarınızı kuru tutup koruyan bu botlar, sağlam yapısıyla da uzun ömürlü bir kullanım sunar. Kış için konforlu, rahat ve güvenli bir yürüyüş deneyimi sunacak bir bot arayışındaysanız CAT modellerine bir göz atabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz, indirimli modeller!

1. CAT Colorado 2.0 Unisex Bot

Adsız tasarım - 2023-11-22T151222.100

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Onları çok seviyorum, kaliteli ve çok rahat."

  • "Güzel, tam oturuyor ayağa ve rahat."
Ürünü İncele

2. CAT Practitioner Mid Bot

Adsız tasarım - 2023-11-22T151359.635

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sağlam ve dayanıklı."

  • "Rahatlığına diyecek yok."
Ürünü İncele

3. CAT Colorado Erkek Bot

Adsız tasarım - 2023-11-22T151545.333

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tüm zamanların en iyisi. İyi ki aldım."

  • "Tabanı da derisi de çok kaliteli."
Ürünü İncele

4. CAT Colorado Unisex Bot

Adsız tasarım - 2023-11-22T151717.296

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu marka tarafından asla hayal kırıklığına uğramadım. Doğru takip ile zamanında teslimat."

  • "Bu ayakkabılardan çok memnun, güzel ürün ve gerçekten kaliteli."
Ürünü İncele

5. CAT Trey 2.0 Bot

Adsız tasarım - 2023-11-22T151835.415

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İş ayakkabısı olarak kullanıyorum. Rahatlığına ve konforuna hayranım."

  • "Ayaklarıma tam uyuyor, tam kalıp. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

6. CAT Trey 2.0 Chukka Bot

Adsız tasarım - 2023-11-22T152959.966

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat, sıcak ve şık.

  • "Yürürken rahat, ayağı vurmuyor ve bacakları ağrıtmıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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