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Kısa süre önce anne olan ünlü oyuncu Angie Appleton kanser olduğunu açıkladı

08.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında anne olan Angie Appleton dizisinin yıldızı 39 yaşındaki Victoria Ekanoye kanser olduğunu duyurdu. Erken teşhis sayesinde tedavisinin ardından hızla iyileşeceğini belirten Victoria, "erken fark ettiğimiz için şanslıyız" dedi.

Kısa süre önce anne olan ünlü oyuncu Angie Appleton kanser olduğunu açıkladı

ABD pembe dizisi The Royals ve The X Factor: Celebrity'de de rol alan oyuncu, geçtiğimiz mart ayında ilk çocuğunu kucağına aldı.

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Bir dergiye ropörtaj veren ünlü oyuncu, bebeğini emzirdiği sırada sol göğsünde bir kitle hissettiğini ve hemen doktora gittiğini söyledi.

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Erken teşhis sayesinde tedavisinin ardından hızla iyileşeceğini belirten Victoria şunları söyledi:

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Annem 41 yaşında kız kardeşim ise 39 yaşında meme kanserine yakalandı. Göğsümdeki kitleyi fark edince hemen doktora koştum. Oğlumu bir daha göremeyeceğim diye çok korkmuştum ancak doktorum erken teşhis sayesine iyileşeceğimi söyledi. Gerçekten iyimser ve olumluyuz ve bunu sahip olduğumuz kadar erken yakaladığımız için gerçekten şanslıyız. "Şans doğru kelime mi bilmiyorum ama ben böyle hissediyorum."

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