Kısırlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Evin Nil Uğurlu, kısırlık sürecini ve tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Uğurlu, 35 yaşın altında 1 yıl, üzerinde ise 6 ay düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamama durumunun kısırlık olarak tanımlanabileceğini belirtti. Uğurlu, kısırlığın nedenlerini ise kadınlar için ileri yaş ve düşük yumurtalık rezervi, tüplerin tıkanık olması, yumurtlama problemleri, erkekler için sperm sayısı, hareketlilik ve morfolojik bozukluklar olarak sıraladı.

Kısırlığın nedenini ortaya koymak için 4 temel test yapıldığını dile getiren Uğurlu, “Adetin 2. veya 3. günü USG incelemesi, adetin 2. veya 3. günü hormon tahlilleri, adet bitimden sonraki 2-3 gün içinde rahim filmi, 3 günlük cinsel perhiz sonrası baba adayına sperm analizi yapılması. Bu testlerin sonuçlarına göre infertilite nedenini ortaya koyabilirsek ona göre tedavi planlıyoruz. Ama yaklaşık yüzde 15 hastada tetkikler normal çıkıyor ve 'açıklanamayan infertilite' tanısı koyuyoruz” dedi.