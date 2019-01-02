KADIN

Kısırlık sadece kadınların sorunu değil!

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 02.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kısırlık günümüzde dünya nüfusu ile ilgili tehdit oluşturabilecek hastalıklar arasında ilk üçte yer alıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlık sorunu hakkında oldukça faydalı bilgiler sundu.

Kısırlık sadece kadınların sorunu değil!

Ülkemizde kısırlık bir kadın hastalığı olarak düşünülse de kısırlık düşüncesi ile doktora başvuran kişilere bakıldığı kadın ve erkek arasında önemli bir eşitlik olduğunu görmek mümkün.

KADIN VE ERKEKLERDE ORAN AYNI

Kısırlığın bir kadın problemi olduğuna dair ön yargının bulunduğu erkek egemen toplumlarda öncelikli olarak kadınların doktora gitmesi ve gerekli tetkikleri yaptırması beklense de tablo sanılanın aksine sonuçlar veriyor.

Kısırlık nedeniyle doktora başvuran çiftlere bakıldığı zaman erkekte kısırlık sorunu ile kadında kısırlık sorunu aynı oranlarda görülmektedir.

Bu nedenle bebek sahibi olamayan çiftlerin birlikte doktora gitmeleri sorunun çözümü açısından büyük önem taşıyor. Kısırlık problemini kadına yükleyerek zaman kaybetmek gebelik ve çocuk sahibi olma ihtimallerini azaltıyor.

ERKEKLERDE KISIRLIK

Erkeklerde kısırlığın en önemli nedenlerinden birisi spermin üretim ve olgunlaşma bozukluğudur. Bunun yanı sıra genetik bozukluklar da erkekte kısırlığa neden olabilir.

Ayrıca sperm sayısının az olması, Akdeniz anemisi, kistik fibroz gibi sorunlarda sperm sayısının azlığı, sperm kalitesinin düşüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak kısırlık ortaya çıkabilir.

Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, yoğun ilaç kullanımı, kemoterapi gibi nedenlerden dolayı da erkekte kısırlık görülebilmektedir.

ERKEKLERDE KISIRLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Erkeklerde görülen kısırlık sorunu için farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Kemoterapi ya da radyoterapi görecek olan erkeklerin spermleri dondurularak ileride tüp bebek tedavisinde kullanılmak için saklanabilir.

Eğer kısırlığın nedeni hormon bozukluları ise ilaçla tedavi sonrasında kişi normal yollarla ya da tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olabilir. İlaçla tedavi edilebilecek kısırlık sorununda 2 yıl kadar devam edebilen iğne tedavisi de sıkça tercih edilmektedir.

AMELİYAT İLE SPERM BULUNABİLİR

Tüp bebek tedavisi için erkekten alınan meni içerisinde bulunan spermlerin seçilmesi ve döllenmeye en uygun spermlerin tedavide kullanılması ile çiftlerin bebek sahibi olması mümkündür. Eğer menide sperm hücresine rastlanmıyorsa ameliyat ile sperm bulunabilir.

Menisinde sperm bulunmayan kişilerde cerrahi ile sperm dokusu elde edilmesi işlemi ile kişinin çocuk sahibi olması sağlanabilir. Yaklaşık olarak iki saat kadar süren operasyonda testisler açılır ve sperm kanalları görüntülenir.

Görüntülenen sperm kanallarından sperm elde edilebilir. Bu operasyon sonrasında elde edilen spermler tüp bebek tedavisi için kullanılmaktadır.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

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Instagram: @drsevaltasdemir
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