Kısırlık sadece kadınların sorunu değil!

Ülkemizde kısırlık bir kadın hastalığı olarak düşünülse de kısırlık düşüncesi ile doktora başvuran kişilere bakıldığı kadın ve erkek arasında önemli bir eşitlik olduğunu görmek mümkün.

KADIN VE ERKEKLERDE ORAN AYNI

Kısırlığın bir kadın problemi olduğuna dair ön yargının bulunduğu erkek egemen toplumlarda öncelikli olarak kadınların doktora gitmesi ve gerekli tetkikleri yaptırması beklense de tablo sanılanın aksine sonuçlar veriyor.

Kısırlık nedeniyle doktora başvuran çiftlere bakıldığı zaman erkekte kısırlık sorunu ile kadında kısırlık sorunu aynı oranlarda görülmektedir.

Bu nedenle bebek sahibi olamayan çiftlerin birlikte doktora gitmeleri sorunun çözümü açısından büyük önem taşıyor. Kısırlık problemini kadına yükleyerek zaman kaybetmek gebelik ve çocuk sahibi olma ihtimallerini azaltıyor.

ERKEKLERDE KISIRLIK

Erkeklerde kısırlığın en önemli nedenlerinden birisi spermin üretim ve olgunlaşma bozukluğudur. Bunun yanı sıra genetik bozukluklar da erkekte kısırlığa neden olabilir.

Ayrıca sperm sayısının az olması, Akdeniz anemisi, kistik fibroz gibi sorunlarda sperm sayısının azlığı, sperm kalitesinin düşüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak kısırlık ortaya çıkabilir.