Kısıtlamalar artırılacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı, bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesinin koronavirüsle mücadele oluşturacak. Son günlerde vaka sayılarındaki artış sonrası herkes tarafından merak edilen 'kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağı' sorusu bugün yanıt bulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

13-19 Mart haftasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

SAMSUN İLK SIRADA

Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

