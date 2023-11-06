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Kısmetse Olur Cansel Çördük değişimiyle şaşırtıyor! Deri tarzıyla dikkat çekti

06.11.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Kısmetse Olur'un ilk sezonunda yer alan Cansel Çördük, programın bitiminden sonra Amerika'ya taşınmıştı. Erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansel Çördük son pozlarıyla dikkat çekti.

Kısmetse Olur Cansel Çördük değişimiyle şaşırtıyor! Deri tarzıyla dikkat çekti

Yaptığı her Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Cansel Çördük Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden.

Yarışmadan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan ve şarkıcılığı da soyunan Çördük değişimiyle de adından söz ettiriyor.

Son dönemde müstehcen pozlarıyla dikkat çeken Cansel deri tarzıyla hayranlarını mest etti.

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Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı izdivaç programında gelin adayı olan Cansel Çördük'ün son haline de yorum yağdı.

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Eski yarışmacıyı görenler "Doğal halinde kalsaydın", "Fazla müstehcen bir hal aldın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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