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  4. Kısmetse Olur Elif Nur Yel'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Kısmetse Olur Elif Nur Yel'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

17.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur, Aşkın Gücü formatıyla YouTube platformu üzerinden yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Yaşanan aşklar, ayrılıklar ve kaoslar ile gündemden düşmeyen programdaki yarışmacıların estetiksiz halleri de zaman zaman gündem oluyor. Bu defa, Sedat ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Elif Nur Yel'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Kısmetse Olur Elif'i görenler şoke oldu.

Bir fenomen evlilik programı olan Kısmetse Olur, YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle yayınlanıyor. Sevilen programın gelin ve damat adayları da sık sık gündem oluyor.

Yarışmada Sedat ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Elif Nur Yel'in estetiksiz hali sosyal medyaya düştü. Elif'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

elif sedat

Yarışmaya sonradan dahil olan isimlerinden Elif Nur Yel, hem güzelliği hem de tavırlarıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

Kısmetse Olur Elif Nur

Sedat ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Elif Nur Yel'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

elif estetiksiz

19 yaşında olduğu bilinen ve damat adaylarını oldukça etkileyen Elif'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı.

elif estetik

Kısmetse Olur Elif İletişim Fakültesi'nde okuyor. 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı.

Kısmetse Olur Elif Nur 2

Kısmetse Olur Elif Nur 3

Kısmetse Olur Elif Nur 4

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