Kısmetse Olur Elif Nur Yel'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Bir fenomen evlilik programı olan Kısmetse Olur, YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle yayınlanıyor. Sevilen programın gelin ve damat adayları da sık sık gündem oluyor.

Yarışmada Sedat ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Elif Nur Yel'in estetiksiz hali sosyal medyaya düştü. Elif'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Yarışmaya sonradan dahil olan isimlerinden Elif Nur Yel, hem güzelliği hem de tavırlarıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

Sedat ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Elif Nur Yel'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

19 yaşında olduğu bilinen ve damat adaylarını oldukça etkileyen Elif'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı.

Kısmetse Olur Elif İletişim Fakültesi'nde okuyor. 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı.





