Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu? Bir haftalık sonuçlar endişe verici

Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ilde iki haftalık 'kısmı kapanma' uygulaması başlamıştı. 'Kısmı kapanma' uygulamasıyla birlikte vaka ve vefat sayısında azalma amaçlansa da son gelen veriler endişeleri artırdı.

Türkiye'de son birkaç gündür vaka sayısı 55 binde seviyesinde seyrederken, vefat sayısı ise salgının başından bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.

24 SAATTE 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

HASTANELER DE ALARM VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.