Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu? Bir haftalık sonuçlar endişe verici

Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ilde iki haftalık 'kısmı kapanma' uygulaması başlamıştı. 'Kısmı kapanma' uygulamasıyla birlikte vaka ve vefat sayısında azalma amaçlansa da son gelen veriler endişeleri artırdı.
Türkiye'de son birkaç gündür vaka sayısı 55 binde seviyesinde seyrederken, vefat sayısı ise salgının başından bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.
Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.
Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
Koca, “İstanbul’da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale’de 67,1, Tekirdağ’da 73,5, Kırklareli’nde 69, Yalova’da 55,4” dedi.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik. İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4. Çanakkale’de yüzde 67,1. Tekirdağ’da yüzde 73,5. Kırklareli’nde yüzde 69. Yalova’da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.”
Ramazan ayı başında alınan 'kısmı kapanma' kararlarının etkileri de belli olmaya başladı. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre son bir haftalık süreçte ancak yüzde 2'lik bir gerileme elde edilebildi.
Yavaşlamanın istenilen düzeyde olmadığı belirtilirken, daha sıkı önlemlerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.