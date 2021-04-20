HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

20.04.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste vaka ve ölüm sayısı korkutucu şekilde yüksek seyrederken tam kapanma konusu yeniden gündeme geldi. En az 28 gün tam kapanma gerektiğini söyleyen uzman isim bir de aşı çağrısı yaptı.

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Koronavirüsle mücadelede yoğun günler yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan veriler her geçen gün daha da endişe veriyor. Vaka ve ölüm sayıları korkutucu derece artarken, aşılamada ise istenilen seviyeye gelinmemesi gelecek günler hakkında akıllarda soru işareti bırakıyor.

ÜRKÜTÜCÜ TABLO

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 yeni Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 vatandaş ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye ulaştı.

19 Nisan'da toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı. Toplam verilere göre vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

28 GÜN TAM KAPANMA

Vaka, ölüm ve hasta sayılarının korkutucu derece yükselişte olduğu şu günlerde, son çare olarak görülen tam kapanma ise yeniden gündeme geldi. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, en az 28 gün tam kapanma yapılması gerektiğini ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerektiğini belirtti. Araba ve okullar gibi her ortamda aşı yapılması gerektiğini savunan Eryazğan, 20-25 günde toplumun tüm gruplarının aşılanması gerektiğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Rize'de korkutan orman yangınıRize'de korkutan orman yangını
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

128 milyar dolar tartışması: 36 milyar dolar hane halkının elinde

128 milyar dolar tartışması: 36 milyar dolar hane halkının elinde

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! "Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu"

Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! "Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu"

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.