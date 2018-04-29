Kit Harington’dan çok gizli Jon Snow’lu düğün davetiyesi

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle dünya çapında bir üne sahip olan Kit Harington’ın düğün davetiyesi zarfına kendi Jon Snow karakterinin damgasını vurduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre 31 yaşındaki İngiliz aktörün kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanışıp sevgili olduğu rol arkadaşı Rose Leslie (31) ile gerçekleştireceği düğüne 200 davetli katılacak.

Harington ve İskoç oyuncu Leslie’nin yakın zamanda evlenecekleri bilinse de düğünün tam tarihi ve düğünde olacaklara dair detaylar sır gibi saklanıyor.

Geçen eylül ayında nişanlanan çifte yakın kaynaklar, ikilinin düğünlerini hızla organize edeceklerini, çünkü düğüne dair herhangi bir detayın basına sızmasını istemediklerini belirtti. Ancak düğünü gizli tutmaya gösterilen özene rağmen Jon Snow damgalı davetiye zarfları gizlenemedi.

Harington ile dizide üç sezon boyunca Ygritte karakterini canlandıran Leslie 2012 yılından bu yana birlikte.

Leslie, geçen yıl ocak ayında Harington ile olan ilişkisini bir sonraki adıma taşımak için ünlü oyuncunun İngiltere’nin Doğu Anglia bölgesinde bulunan malikanesine taşınmıştı.

