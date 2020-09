Kitleleri peşinden sürükleyen dizi: Game of Thrones konusu

Game of Thrones, tüm dünyayı etkisi altına almakla kalmayıp ödüllere de doyan ender yapımlardan biri oldu. 2011'de başlayan dizi daha ilk bölümleriyle bile izleyiciyi ekrana bağladı ve kazandığı büyük başarının ardından 2019 yılında ekranlara veda etti. Yüksek prodüksiyon bütçesi sayesinde izleyiciye başka dizilerde kolay kolay bulamayacağı bir görsellik sunan Game of Thrones senaryosuyla da öne çıktı.

George R.R. Martin'in "A Song of Ice and Fire" (Buz ve Ateşin Şarkısı) adlı fantastik roman serisinden uyarlanan Game of Thrones konusu, senaryosu ve karakter zenginliği sayesinde kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. "Film gibi dizi" olarak nitelenen Game of Thrones kitap uyarlamalarının da en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Game of Thrones özet olarak Westeros evreninde yaşanan taht kavgalarını, Westeros'u yabanilerden koruma çabalarını ve giderek ölüm kalım savaşına dönüşen çekişmeleri anlatıyor. Gelin, televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Game of Thrones'u -hayranları tarafından GOT dizisi olarak da kısaltılır- yakından inceleyelim.