Kitleleri peşinden sürükleyen dizi: Game of Thrones konusu

Game of Thrones, tüm dünyayı etkisi altına almakla kalmayıp ödüllere de doyan ender yapımlardan biri oldu. 2011'de başlayan dizi daha ilk bölümleriyle bile izleyiciyi ekrana bağladı ve kazandığı büyük başarının ardından 2019 yılında ekranlara veda etti. Yüksek prodüksiyon bütçesi sayesinde izleyiciye başka dizilerde kolay kolay bulamayacağı bir görsellik sunan Game of Thrones senaryosuyla da öne çıktı. George R.R. Martin'in "A Song of Ice and Fire" (Buz ve Ateşin Şarkısı) adlı fantastik roman serisinden uyarlanan Game of Thrones konusu, senaryosu ve karakter zenginliği sayesinde kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. "Film gibi dizi" olarak nitelenen Game of Thrones kitap uyarlamalarının da en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Game of Thrones özet olarak Westeros evreninde yaşanan taht kavgalarını, Westeros'u yabanilerden koruma çabalarını ve giderek ölüm kalım savaşına dönüşen çekişmeleri anlatıyor. Gelin, televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Game of Thrones'u -hayranları tarafından GOT dizisi olarak da kısaltılır- yakından inceleyelim.

Game of Thrones Dizisi Konusu Game of Thrones hikayesi taht kavgalarını daha önce görülmemiş bir incelikle ele alıyor. Dizi, yazların kışlara oranla çok uzun sürdüğü ancak bitmek bilmeyen uzun kışların da yaşanabildiği Westeros adlı alternatif bir evrende geçiyor. Game of Thrones konusu itibariyle Westeros'ta bulunan yedi krallığın ve ailelerin aralarındaki çekişmeleri merkeze alıyor. Yüzyıllar önce bağımsız olan bu krallıklar, Westeros'un doğusundaki Essos'tan ejderhalarıyla birlikte gelen Targaryen ailesiyle girdiği savaşı kaybediyor. Targaryenler yedi krallığı birleştirip King's Landing'e yerleşerek hüküm sürmeye başlıyor. Targaryenlerin son kralı olan "Deli Kral" Aerys çıkan bir isyan sonrası tahttan indirilince isyanın lideri Robert Baratheon tahta çıkıyor. Dizi Robert'ın krallığının 17. yılında başlıyor. Robert, işlenen esrarengiz bir cinayetin ardından yakın dostu ve Winterfell Lordu Eddard Stark'tan yardım istiyor. King's Landing'e gitmek zorunda kalan Eddard Stark başkentteki entrikalarla cebelleşirken, Westeros'u tehdit eden tek şeyin bu entrikalar olmadığını görüyoruz. Westeros'u korumak için en kuzeye inşa edilen Duvar'ın ötesinde tekinsiz güçler toplanırken, Essos'ta da sürgündeki son Targaryenler yanlarındaki ejderha yumurtalarıyla beraber Westeros'a geri dönmeye hazırlanıyor. Game of Thrones Winter is Coming sözünü haklı çıkaracak olayların gelişimini anlatmaya başlıyor.

Öykünün ana hatları Taht Oyunları yazarı George R.R. Martin'e, bu geniş evreni ekrana uyarlama görevi Game of Thrones senaristi David Benioff ve D.B. Weiss'e ait. Dizinin etkileyiciliğini artıran en önemli unsurlardan Game of Thrones müziği ise Ramin Djawadi'ye emanet. Game of Thrones Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Game of Thrones karakterleri belki de dizinin bu kadar sevilmesindeki en önemli etken. GOT karakter öykülerini derin bir şekilde işleyerek izleyiciye adeta bir sinema lezzeti sunmayı başardı. Game of Thrones karakterleri gelişimleriyle izleyenleri şaşırttı ve fantastik bir evrende kendi hayatımızdan parçalar bulmamızı sağlayarak dizinin akıcılığını artırdı. Bunda her biri karaktere cuk oturan Game of Thrones cast başarısından da bahsetmek gerekir. Taht Oyunları oyuncuları çok beğenildi ve hepsi birer yıldız haline geldi. Gelin, Game of Thrones oyuncuları ve karakterleri listesine göz atalım. Eddard Stark (Sean Bean) Game of Thrones Stark ailesi dizinin bel kemiği gibi, bu ailenin başında ise Winterfell Lordu ve Kuzey Muhafızı olan Eddard Stark var. Daha sık kullanılan adıyla "Ned" onurlu duruşu ve yüksek adalet duygusuyla biliniyor. Birlikte isyan ettiği ve Demir Taht'ı kazanmasına yardım ettiği Robert Baratheon'ın onu Kral Eli ilan etmesiyle birlikte tüm hayatı değişiyor ve 7 Krallık'ın sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor.

Eddard Stark rolünde en çok Yüzüklerin Efendisi'ndeki Boromir karakteriyle tanınan ünlü aktör Sean Bean'i izliyoruz. Arya Stark (Maisie Williams) Eddard Stark'ın en küçük kızı olan Arya, leydi olmak için eğitilse de bir savaşçı ve gezgin olmak istiyor. Babasıyla beraber King's Landing'e gittiğinde kılıç dersleri almaya başlıyor. Ancak hayat onu aldığı basit kılıç derslerinden daha fazlasını yapmaya zorluyor ve Arya intikamcı bir karaktere dönüşüyor. Maisie Williams çocuk oyuncu olarak başladığı bu dizinin ardından adını aranan oyuncular listesine yazdırdı. Sansa Stark (Sophie Turner) Ailenin büyük kızı Sansa, bir gün leydi olacağının bilincinde, duygusal ve saf bir çocuktur. Kralla babasının arasındaki anlaşma sonucu bir gün kraliçe olabileceğini öğrenen Sansa'nın en büyük hayali gerçeğe dönüşmüş gibi görünse de uzun bir yol onu bekliyor. Sansa Stark rolünde başarılı performansıyla kariyerini sürdüren Sophie Turner'ı izledik. Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) Ailenin üçüncü çocuğu olan Bran, Warg yetenekleri olan -bir hayvanın gözünden görebilme ve bilincini oradan kontrol edebilme- ve hep bir yerlere tırmanan küçük bir çocuk olarak karşımıza çıktı. Ancak tırmandığı yerlerden birinde gördüğü bir sır sakat kalmasına yol açtı.

Isaac Hempstead-Wright kariyerine sinemada devam ediyor. Jon Snow (Kit Harington) Eddard Stark'ın gayrimeşru çocuğu olan ve bu yüzden "Snow" soyadını alan Jon, Winterfell'de hep dışlanarak büyüyor. Eddard Stark onu diğer çocuklardan ayırmasa da, Leydi Catelyn onu eşinin sadakatsizliğinin sembolü olarak gördüğü için hep itiyor. Bu yüzden Winterfell'den uzaklaşmak isteyen Jon, herşeyden vazgeçerek Westeros'u korumak için kurulan Duvar'a gidip Gece Nöbetçileri'ne katılıyor. Kit Harington başarılı kariyerine çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak devam ediyor. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) "Küçük Şeytan" lakaplı Tyrion Westeros'un en zengin ailesine mensup ve en zeki karakterlerinden biri olsa da cüce olduğu için aşağılanır. Her türlü beladan kıvrak zekasıyla kurtulan Tyrion dizinin en ilgi çekici karakterlerinden biri. Peter Dinklage bu rolüyle defalarca Emmy kazandı. Jaime Lannister (Nikolaj-Coster Waldau) Jaime, Lannister'ların en büyük oğlu ancak Kral Muhafızı olduğu için varis olamıyor. Korumaya yemin ettiği kralı isyan sırasında öldürdükten sonra "Kral Katili" olarak bilinen ve verdiği sözden dönen bir şövalye olduğu için sürekli aşağılanan Jaime, dizi boyunca en çok değişim gösteren karakterlerden biri.

Danimarkalı oyuncu Nikolaj-Coster Waldau, bu rolle dünya çapında ün kazandı. Cersei Lannister (Lena Headey) Cersei, Robert Baratheon'la evli ve dolayısıyla kraliçe. Cersei'nin en önem verdiği şey ise çocukları ve Jaime. Game of Thrones tahtı için her şeyi feda edebilecek kadar ihtiraslı bir karakter. 300 Spartalı ve Terminator gibi yapımlarla tanınan Lena Headey bu rolle herkesin takdirini kazandı. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) Daenerys Targaryen, abisiyle beraber isyandan kaçarak Essos'ta yaşamaya başlayan sürgündeki son Targaryenlerdendir. Abisi Demir Taht'ı geri almak için bir ordu uğruna onu Khal Drogo'yla evlendirdiğinde ürkek bir çocuk gibiydi. Gitgide daha güçlü bir kadın olan "Ejderhaların annesi" önce Essos'ta sonra da Westeros'ta insanların gönlünü kazanarak taht yolculuğuna başladı. Daenerys Targaryen rolünde bu diziyle yıldızlaşan Emilia Clarke oynuyor. Ygritte (Rose Leslie) Game of Thrones yabaniler öyküsünü anlatmak için ilk olarak Ygritte'i seçti. Ygritte cesur ve güzel bir yabani olarak karşımıza çıktı. Jon, Duvar'ın ötesine geçtiğinde Ygritte'i esir aldı ancak öldüremedi ve aralarında bir aşk başladı.

Rose Leslie, bu rolle tanındı ve Jon Snow rolündeki Kit Harinton'la evlenmeleri Game of Thrones hayranlarını mutlu etti. Game of Thrones 7 Krallık İsimleri Neler? Game of Thrones krallıklar açısından bereketli bir yer gibi görünse de 7 Krallık da King's Landing'in hükmünde. Dizide adını duyduğumuz çoğu aile ise kendi topraklarına sahip olsa da bu 7 Krallık'a ait topraklarda yaşıyor. Targaryenler Westeros'u fethettikten sonra ise bu krallıklar ve hanedanların bazıları değişiyor. Targaryenlerden önce durum şu şekilde: Kuzey Krallığı - Stark hanedanı Winterfell'den yönetiyordu.

Dorne - Martell hanedanı Güneş Mızrağı'ndan yönetiyordu.

Menzil - Gardener hanedanı High Garden'dan yönetiyordu.

Dağ ve Vadi Krallığı - Arryn Hanedanı Kartal Yuvası'ndan yönetiyordu.

Adalar ve Nehirler Krallığı - Hoare Hanedanı Harrenhall'dan yönetiyordu.

Kaya Krallığı - Lannister Hanedanı Casterly Rock'tan yönetiyordu.

Fırtına Krallığı - Durrandon Hanedanı Fırtına Burnu'ndan yönetiyordu. Fetihten sonra Stark, Lannister ve Arryn haneleri teslim olarak kendi bölgelerinin koruyucusu ilan edildi. Dorne Krallığı bağımsızlığını korudu ve ancak 100 yıl sonra diplomatik yollarla 7 Krallık'a katıldı. Hoare Hanedanı yok oldu ve Demir Adalar halkı Greyjoy'ları seçti. Tully Hanedanı Nehir Toprakları'nın lordu oldu. Gardener Hanedanı yok oldu ve kralın uşağı Harlen Tyrell Menzil'in lordu oldu. Dundarron Hanedanı yerine de Baratheon hanesi geçti. Yani fetih sonrası krallıklar şu şekildeydi: Stark

Lannister

Baratheon

Greyjoy

Tully

Tyrell

Martell Game of Thrones Ne Demek? Game of Thrones "Taht Oyunları" anlamına geliyor. Game of Thrones aileler ve karakterleri arasında sürekli tansiyonu artan çekişmeler için oldukça uygun bir isim.