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Kıvrımlı model Iskra Lawrence tanga mayosunu kamera karşısında giyince...

18.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Iskra Lawrence son dönemde pozlarıyla dikkat çeken bir isim. Son olarak Miami'ye tatili giden kıvrımlı model mayosunu reklam için kamera karşısında giyince olay oldy.

Kıvrımlı model Iskra Lawrence tanga mayosunu kamera karşısında giyince...

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine adım atan Iskra Lawrence, kıvrımlı vücuduyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Iskra Lawrence, sıfır beden çılgınlığının yaşandığı moda dünyasında kendini kabul ettirmiş bir isim. Ashley Graham ile birlikte bu alanda en çok tanınan büyük bedenlerden olan Lawrance son olarak Miami tatilinden paylaşımları yaptı.

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Önce süper mini bir elbise ile çömelerek poz vermeye çalışan model daha sonra mayo reklamı yapmak için ekran karşısında giyinmeye başladı.
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Kıvrımlı vücuduna giydiği tanga mayosuyla çekim yapan modele bazı hayranlarından eleştiriler de geldi.

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Modelin paylaşımında Tory Lanez müziği kullanması eleştirilere sebep oldu.

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Iskra Lawrence Model

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