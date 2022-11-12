Kıyafet seçimleriyle gündem olmuştu! Açıklaması ‘pes’ dedirtti... “Öğrencilerimin babalarıyla ilişki yaşıyorum”

İngiltere’de görev yapan Maddy adındaki resim öğretmeni TikTok hesabından sıklıkla dekolteli üstler, kısa etekler ve yüksek topuklu ayakkabılar giyerken sınıfta zaman geçirdiği anları paylaşıyordu. Paylaşımlarında öğrencilerin babalarının kendisine hayran gözlerle bakmasından hoşlandığını dile getiren Maddy, “Öğrencilerimin babalarıyla ilişki yaşıyorum” itirafını yaptı.

HESABINI KAPATTI

Sosyal medyadan gelen sert eleştirilerin sonrasında Maddy TikTok hesabını kapatmaya karar verdi. Paylaşımlarında genellikle fenomen öğretmenin giyim tarzı ve flörtöz tavırları tepkileri çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı durumu, “Bu bir flört uygulaması değil. Okul sizlerin flört edebileceği bir yer değil” diyerek eleştirdi.