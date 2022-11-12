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Kıyafet seçimleriyle gündem olmuştu! Açıklaması ‘pes’ dedirtti... “Öğrencilerimin babalarıyla ilişki yaşıyorum”

12.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘teachermadelinee’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir resim öğretmeni açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Kıyafet seçimleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının hedefi olmuştu. Maddy adındaki öğretmen itirafıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı. Öğrencilerinin babalarıyla ilişki kurduğunu itiraf eden Maddy’in sözleri tepki çekti.

Kıyafet seçimleriyle gündem olmuştu! Açıklaması ‘pes’ dedirtti... “Öğrencilerimin babalarıyla ilişki yaşıyorum”

İngiltere’de görev yapan Maddy adındaki resim öğretmeni TikTok hesabından sıklıkla dekolteli üstler, kısa etekler ve yüksek topuklu ayakkabılar giyerken sınıfta zaman geçirdiği anları paylaşıyordu. Paylaşımlarında öğrencilerin babalarının kendisine hayran gözlerle bakmasından hoşlandığını dile getiren Maddy, “Öğrencilerimin babalarıyla ilişki yaşıyorum” itirafını yaptı.

HESABINI KAPATTI

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Sosyal medyadan gelen sert eleştirilerin sonrasında Maddy TikTok hesabını kapatmaya karar verdi. Paylaşımlarında genellikle fenomen öğretmenin giyim tarzı ve flörtöz tavırları tepkileri çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı durumu, “Bu bir flört uygulaması değil. Okul sizlerin flört edebileceği bir yer değil” diyerek eleştirdi.

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