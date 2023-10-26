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    4. Kıyafeti iç çamaşırına benzetilince okuldan gönderildi! Okula geri dönmeyince babası sosyal medyadan isyan etti

    Kıyafeti iç çamaşırına benzetilince okuldan gönderildi! Okula geri dönmeyince babası sosyal medyadan isyan etti

    26.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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    Kanada'da yaşayan Christopher Wilson isimli bir baba 17 yaşındaki kızının okula giderken yaptığı kıyafet seçimi nedeniyle yaşadıkları zor günleri anlattı. Wilson kızının kıyafetinin erkek öğretmenleri rahatsız etmesi üzerine eve geri gönderildiğini ve kızı Karis'in yaşadığı travmadan sonra okula geri dönmediğini söyleyerek duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

    Kanada'da yaşayan Karis kıyafetinin iç çamaşırına benzetilerek okuldan eve gönderilmesi üzerine travma geçirdi ve okula dönmeyi reddetti. Şu anda 19 yaşında olan Karis'in babası uzun kollu balıkçı yaka bir bluzun üzerine dantel detaylı bir elbise tercih eden kızının yaşadığı durumla travma geçirdiğini söyleyerek duruma sosyal medyadan isyan etti.

    "ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kızının eğitimini tamamlamak için okula geri dönmediğini ifade eden baba Christopher, "Bunu seksi olmak ya da dikkat çekmek için yapmıyordu. Normalde sürekli olarak eşofman altı ve kapüşonlu giyiyordu. Bir veya iki ay önce snowboard kazası geçirdi ve bir süre aktif olamadı. Spor salonuna gitmeye ve kendini daha iyi hissetmeye başladı. Bir gün bir elbise giymeye ve kendini iyi hissetmeye karar verdiğinde karşılaştığı tepki onu derinden üzdü" dedi.

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    Kızının lise eğitimini evde tamamlayarak üniversiteyi kazandığını ifade eden baba Christopher, "Geri dönme şansımız olsaydı hiçbir şeyi değiştirmezdik. Eğitiminden ziyade nası giyeceği konusunda kaygılanan genç bir kadına dönüşmüştü. Şimdi onun sınırlarını yeniden çizdiğini görmek çok güzel. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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