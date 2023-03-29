Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kıyafeti uygunsuz bulunan ana sınıfı öğretmeni sosyal medyada tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Kıyafeti uygunsuz bulunan ana sınıfı öğretmeni sosyal medyada tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

29.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Chloe isimli bir ana sınıfı öğretmeni bekar babaların ilgisini çekmekle suçlanan kıyafetleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Okula giderken tercih ettiği kıyafetleri uygunsuz bulunan Chloe sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları öğretmenin kovulması gerektiğini söylerken bazıları ise onu destekledi.

Kıyafeti uygunsuz bulunan ana sınıfı öğretmeni sosyal medyada tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Ana sınıfında öğretmenlik yapan Chloe isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımları sayesinde bir anda popüler olmayı başardı. TikTok’tan bir okul gününü paylaşan Chloe özellikle tercih ettiği kıyafetler nedeniyle eleştiri oklarının odağına yerleşti. Son olarak mini bir etek ve dantelli çoraplarla okula gittiği bir paylaşım yapan Chloe gönderisine “Bekara baba bana iki yıldır bekar olduğunu söylediğinde” notunu ekleyince sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

1

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinin sonrasında Chloe eleştiri dolu yorumların hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bekar babaların dikkatini çekiyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çocuklara iyi örnek oluşturduğunu düşünmüyorum” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti

Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti

 12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkan şaşkına çevirdi

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkan şaşkına çevirdi

 Cinsel organı o kadar büyük ki... “Kadınlar benden kaçıyordu”

Cinsel organı o kadar büyük ki... “Kadınlar benden kaçıyordu”

 Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan elbisesiyle şov! “Sarkık göğüslerim ve selülitlerim...”Transparan elbisesiyle şov! “Sarkık göğüslerim ve selülitlerim...”
Google Haritalar bilmeden yakaladı! Pantolonunu indirip... Google Haritalar bilmeden yakaladı! Pantolonunu indirip...
Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Öğretmen ana sınıfı

En Çok Okunan Trend Haberler

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi

Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay pozlar! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...

Olay pozlar! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.