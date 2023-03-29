Kıyafeti uygunsuz bulunan ana sınıfı öğretmeni sosyal medyada tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Ana sınıfında öğretmenlik yapan Chloe isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımları sayesinde bir anda popüler olmayı başardı. TikTok’tan bir okul gününü paylaşan Chloe özellikle tercih ettiği kıyafetler nedeniyle eleştiri oklarının odağına yerleşti. Son olarak mini bir etek ve dantelli çoraplarla okula gittiği bir paylaşım yapan Chloe gönderisine “Bekara baba bana iki yıldır bekar olduğunu söylediğinde” notunu ekleyince sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinin sonrasında Chloe eleştiri dolu yorumların hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bekar babaların dikkatini çekiyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çocuklara iyi örnek oluşturduğunu düşünmüyorum” yorumunu ekledi.