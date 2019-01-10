Kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı? İç çamaşırını her kullanımdan sonra, sütyeninizi ise...

Kıyafetlerinizi ne sıklıkta yıkıyorsunuz?

Kıyafetlerinizi yıkamadan önce kaç kere giymelisiniz?

İÇ ÇAMAŞIRI HER KULLANIMDAN SONRA İç çamaşırın her giyildikten sonra yıkanması gerektiği konusunda herkesin bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece basit bir hijyen kuralı.

KOT PANTOLONLAR 5-6 GİYİMDEN SONRA Jeanlerinizi her kullanımdan sonra yıkamak aşınmalarına neden olacaktır. Renklerini korumalarını istiyorsanız 5-6 kullanımdan sonra yıkamalısınız.

TİŞÖTLER HER KULLANIMDAN SONRA Tişörtlerinize iç çamaşırı gibi davranmalısınız çünkü cildinizle çok yakın temas halindedir ve terin en büyük kısmını emer. Bunları giydikten sonra her defasında yıkayın.

ELBİSELER 1-2 GİYİMDEN SONRA Elbiselerinizi her giyimden sonra yıkamanıza gerek yok çünkü kumaşın ve renginin bozulmasına neden olabilir. Ancak yazın gün boyu giydiğiniz elbiseyi tek kullanımdan sonra düşük ısıda yıkayabilirsiniz.

SÜTYEN 3-4 KULLANIMDAN SONRA İç çamaşırlarına nazaran sütyenleri her kullanımda bir yıkamanıza gerek yoktur. Ancak havalandırmak şartıyla 3-4 kullanımdan sonra yıkayabilirsiniz. Tabii spor sütyenlerini bunun dışında tutuyoruz.

ÇORAP VE TAYTLAR HER KULLANIMDAN SONRA Çocukluğundan beri herkes çorap giymenin kurallarını biliyor. Gün boyu ayakta duran çorabın ne kadar bakteri ve kir topladığını düşünürseniz her kullanım sonrası yıkamanız gerektiğini bilmelisiniz.

SPOR KIYAFETLERİ HER KULLANIMDAN SONRA Tembel olmayın - spor kıyafetlerinizi spor salonunda giydikten sonra yıkayın.

PİJAMA 3-4 KULLANIMDAN SONRA Kirli pijamaların kötü kokusu huzurlu uykunuzu bozabilir ve kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Uykunuza dikkat edin ve pijamalarınızı temiz tutun. Pijamaları 3-4 kez kullanabilirsiniz.