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Kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı? İç çamaşırını her kullanımdan sonra, sütyeninizi ise...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 10.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Her kullanımdan sonra yıkanan kıyafetler çabuk yıpranır. Kıyafetlerin daha uzun ömürlü olması için tam olarak gerektiği kadar yıkamak önemlidir. Dolabınızdaki giysileri ne zaman yıkamanız gerektiğini merak ediyorsanız eğer, bu rehber tam size göre.

Kıyafetlerinizi ne sıklıkta yıkıyorsunuz?

Kıyafetlerinizi yıkamadan önce kaç kere giymelisiniz?

İÇ ÇAMAŞIRI HER KULLANIMDAN SONRA

İÇ ÇAMAŞIRI HER KULLANIMDAN SONRA
İç çamaşırın her giyildikten sonra yıkanması gerektiği konusunda herkesin bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece basit bir hijyen kuralı.

KOT PANTOLONLAR 5-6 GİYİMDEN SONRA

KOT PANTOLONLAR 5-6 GİYİMDEN SONRA
Jeanlerinizi her kullanımdan sonra yıkamak aşınmalarına neden olacaktır. Renklerini korumalarını istiyorsanız 5-6 kullanımdan sonra yıkamalısınız.

TİŞÖTLER HER KULLANIMDAN SONRA

TİŞÖTLER HER KULLANIMDAN SONRA
Tişörtlerinize iç çamaşırı gibi davranmalısınız çünkü cildinizle çok yakın temas halindedir ve terin en büyük kısmını emer. Bunları giydikten sonra her defasında yıkayın.

ELBİSELER 1-2 GİYİMDEN SONRA

ELBİSELER 1-2 GİYİMDEN SONRA
Elbiselerinizi her giyimden sonra yıkamanıza gerek yok çünkü kumaşın ve renginin bozulmasına neden olabilir. Ancak yazın gün boyu giydiğiniz elbiseyi tek kullanımdan sonra düşük ısıda yıkayabilirsiniz.

SÜTYEN 3-4 KULLANIMDAN SONRA

SÜTYEN 3-4 KULLANIMDAN SONRA
İç çamaşırlarına nazaran sütyenleri her kullanımda bir yıkamanıza gerek yoktur. Ancak havalandırmak şartıyla 3-4 kullanımdan sonra yıkayabilirsiniz. Tabii spor sütyenlerini bunun dışında tutuyoruz.

ÇORAP VE TAYTLAR HER KULLANIMDAN SONRA

ÇORAP VE TAYTLAR HER KULLANIMDAN SONRA
Çocukluğundan beri herkes çorap giymenin kurallarını biliyor. Gün boyu ayakta duran çorabın ne kadar bakteri ve kir topladığını düşünürseniz her kullanım sonrası yıkamanız gerektiğini bilmelisiniz.

SPOR KIYAFETLERİ HER KULLANIMDAN SONRA

SPOR KIYAFETLERİ HER KULLANIMDAN SONRA
Tembel olmayın - spor kıyafetlerinizi spor salonunda giydikten sonra yıkayın.

PİJAMA 3-4 KULLANIMDAN SONRA

PİJAMA 3-4 KULLANIMDAN SONRA
Kirli pijamaların kötü kokusu huzurlu uykunuzu bozabilir ve kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Uykunuza dikkat edin ve pijamalarınızı temiz tutun. Pijamaları 3-4 kez kullanabilirsiniz.

ETEK, PANTOLON VE ŞORT HER 3 KULLANIMDA

ETEK, PANTOLON VE ŞORT HER 3 KULLANIMDA
Kot pantolona kıyasla etek, pantolon ve şortları daha sık yıkamanız gerekir.
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Kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı? Kıyafetlerinizi yıkamadan önce kaç kere giymelisiniz?

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