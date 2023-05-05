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Kıyafetleri uygunsuz bulunduğu için uçağa alınmayan kadın yolcular herkesin içinde giyinmek zorunda kaldı! “İç çamaşırımıza kadar soyunduk”

05.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chrissie Mayrus ve Keanu Thompson, Las Vegas Havalimanı'nda kıyafetleri uygunsuz bulunduğu için uçağa alınmadıklarını söylediler. Genç kadınlar kıyafetlerini herkesin içinde değiştirmek zorunda kaldıklarını iddia ederek gündem yaratmayı başardılar.

Kıyafetleri uygunsuz bulunduğu için uçağa alınmayan kadın yolcular herkesin içinde giyinmek zorunda kaldı! “İç çamaşırımıza kadar soyunduk”

Amerika Birlieşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde yolculukları için havaalanına gelen Chrissie Mayrus ve Keanu Thompson isimli iki kadın kıyafetleri uygunsuz bulunduğu için uçağa alınmadıklarını iddia ettiler. Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda personelin kendilerinin yanına gelerek kıyafetlerini değiştirmelerini istediğini dile getiren kadınlar herkesin içinde soyunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

DERİN YIRTMAÇ DEKOLTESİ SORUN OLDU

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Derin yırtmaç dekolteli bir etek bluz takımı giydikleri için uçağa alınmadıklarını iddia eden kadınlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda kıyafetlerini paylaşarak, “İç çamaşırımıza kadar soyunduk. Bu bir ifşadır. Bize hiçbir şekilde müdahale etmeye hakları yok ama kıyafetlerimizi değiştirmek zorunda kaldık” notunu ekledi. İkili eteklerini çıkartarak çantalarında bulunan mini şortlarını giyerek uçağa binmeyi başardı.

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Amerika uçak kıyafet

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