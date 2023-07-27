“Kıyamet alameti” olarak yorumlandı! Kıyıya vuran kürek balığı korku yarattı... Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

Peru’daki Punta Sal bölgesinde sahile gidenler devasa bir kürek balığının kıyıya vurmasıyla paniğe kapıldı. Uzunluğu 4 metreye ulaşan kürek balığının felaketlerle olan bağlantıları nedeniyle yerel halk tarafından “kıyamet habercisi” olarak yorumlandığı ifade edildi. Balık kıyıyda nefes almaya çalışırken yerel halkın tüm çabalarına rağmen Punta Sal'daki Cancas Plajı'nda kıyıda öldü.

DEPREM KORKUSU SARDI

Kürek balığını görmek için toplanan halk daha sonrasında depremden korktuğu için güvenli bölgelere gitmeye karar verdi. Çünkü daha önceki yıllarda kürek balığının görülmesiyle birlikte depremlerin olduğu fark edilmişti.

Görüntülerde, aralarında düzinelerce çocuğun da bulunduğu büyük bir izleyici grubunun önünde uzun balığı suya geri sürükleyen iki adam görülüyor. Video, 129.100 izlenme ve onlarca yorumla viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Depremler ve tsunamilerle eş anlamlıdır. Salvador sahilindeki o son sarsıntıdan sonra düşünmelisiniz.” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yine bir deprem kürek balığı mı?" yorumunu yaptı.



