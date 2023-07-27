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    4. “Kıyamet alameti” olarak yorumlandı! Kıyıya vuran kürek balığı korku yarattı... Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

    “Kıyamet alameti” olarak yorumlandı! Kıyıya vuran kürek balığı korku yarattı... Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

    27.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Peru’nun Punta Sal şehrindeki Cancas Plajı’nda kıyıya bir kürek balığının vurduğunu fark eden yerel halk o bölgeye yoğunlaştı. “Kıyametin habercisi” olarak isimlendirilen kürek balığının uzunluğu 4 metreydi. Sahildekiler kıyıya vurduktan sonra hala canlı kalmayı başarabilen balığı yeniden denize döndürmek için yoğun çaba sarf etti.

    Peru’daki Punta Sal bölgesinde sahile gidenler devasa bir kürek balığının kıyıya vurmasıyla paniğe kapıldı. Uzunluğu 4 metreye ulaşan kürek balığının felaketlerle olan bağlantıları nedeniyle yerel halk tarafından “kıyamet habercisi” olarak yorumlandığı ifade edildi. Balık kıyıyda nefes almaya çalışırken yerel halkın tüm çabalarına rağmen Punta Sal'daki Cancas Plajı'nda kıyıda öldü.

    DEPREM KORKUSU SARDI

    Kürek balığını görmek için toplanan halk daha sonrasında depremden korktuğu için güvenli bölgelere gitmeye karar verdi. Çünkü daha önceki yıllarda kürek balığının görülmesiyle birlikte depremlerin olduğu fark edilmişti.

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    Görüntülerde, aralarında düzinelerce çocuğun da bulunduğu büyük bir izleyici grubunun önünde uzun balığı suya geri sürükleyen iki adam görülüyor. Video, 129.100 izlenme ve onlarca yorumla viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Depremler ve tsunamilerle eş anlamlıdır. Salvador sahilindeki o son sarsıntıdan sonra düşünmelisiniz.” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yine bir deprem kürek balığı mı?" yorumunu yaptı.

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