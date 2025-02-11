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  4. Kıyamet senaryosu gibi tek tek anlattı! Teknoloji uzmanı, yapay zekanın yakında tüm bir nüfusu yok edebileceğini iddia etti: "Bir milyon silahı aynı anda fırlatabilir"

Kıyamet senaryosu gibi tek tek anlattı! Teknoloji uzmanı, yapay zekanın yakında tüm bir nüfusu yok edebileceğini iddia etti: "Bir milyon silahı aynı anda fırlatabilir"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.02.2025 09:55
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Dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarından biri, robotların yakında insan denetimine ihtiyaç duymadan bir milyon silahı aynı anda fırlatabileceğini ve bunun da felaketle sonuçlanabileceğini söyledi. İngiliz teknoloji uzmanı, yapay zekanın yakında tüm bir nüfusu yok etmesinin çok muhtemel olduğu konusunda uyardı.

Kıyamet senaryosu gibi tek tek anlattı! Teknoloji uzmanı, yapay zekanın yakında tüm bir nüfusu yok edebileceğini iddia etti: "Bir milyon silahı aynı anda fırlatabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER "Terminatör'ün Kıyamet Günü" İngiliz teknoloji uzmanına göre yaklaşıyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarından biri olan bilgisayar bilimcisi Stuart Russell, botların insan denetimi veya vicdanı olmadan aynı anda bir milyon silah fırlatabileceğini söyledi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Berkeley Üniversitesi'nde İnsan Uyumlu Yapay Zeka Merkezi'nin başkanı olan Stuart, dünya çapındaki hükümetleri 'bot silahlarını' yasaklamak için birleşme çağrısında bulundu.

"ÇOK OLASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

BBC'nin Newsnight programında kendisine böyle bir yıkımın gerçekleşme ihtimalinin ne olduğu sorulduğunda Stuart, "Dürüst olmak gerekirse bunun çok olası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka kıyamet
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