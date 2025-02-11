Kıyamet senaryosu gibi tek tek anlattı! Teknoloji uzmanı, yapay zekanın yakında tüm bir nüfusu yok edebileceğini iddia etti: "Bir milyon silahı aynı anda fırlatabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER "Terminatör'ün Kıyamet Günü" İngiliz teknoloji uzmanına göre yaklaşıyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarından biri olan bilgisayar bilimcisi Stuart Russell, botların insan denetimi veya vicdanı olmadan aynı anda bir milyon silah fırlatabileceğini söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Berkeley Üniversitesi'nde İnsan Uyumlu Yapay Zeka Merkezi'nin başkanı olan Stuart, dünya çapındaki hükümetleri 'bot silahlarını' yasaklamak için birleşme çağrısında bulundu.

"ÇOK OLASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

BBC'nin Newsnight programında kendisine böyle bir yıkımın gerçekleşme ihtimalinin ne olduğu sorulduğunda Stuart, "Dürüst olmak gerekirse bunun çok olası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.