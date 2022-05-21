Kız arkadaşı ile kavga eden şahıs yangın merdivenine tırmandı!

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerindeki atıl durumda bulunan İmam Hatip Lisesi eski okul binasında meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri yangın merdivenine tırmanıp 4 kat yükseklikte bekleyen bir kişi olduğunu gördü. Polis ekipleri şahsın yangın merdivenine aşağıya atlamak amacıyla çıktığını öğrenmesinin ardından durum Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

TELEFONLA İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce demir keski ile okulun kilitli kapısını açtıktan sonra içeriye girerek, atlama yatağı kurup önlem aldı. Kız arkadaşıyla kavga ettiği ve ardından okulun yangın merdiveninin en üst kısmına çıktığı öğrenilen K.A.’yı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Sağlam şahısla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin ardından aşağıya inmek için ikna olan şahıs İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sağlam ile birlikte itfaiye sepetiyle aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

